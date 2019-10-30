Сюжет первого инклюзивного комикса в России «Команда С.Л.У.Х.» рассказывает о трех героях-подростках. У мальчика по имени Илья кохлеарный имплант — протез, позволяющий компенсировать потерю слуха. Никита потерял возможность слышать в 7 лет после несчастного случая и теперь общается на языке жестов. А Алена — обычная девочка, выучившая жесты, чтобы общаться со своим другом. Комикс показывает, что нарушенный слух не повод для дискриминации, а наоборот — суперспособность.

По словам авторов комикса, его главная цель — предотвратить буллинг в условиях инклюзивного образования, а также воспитать у детей и взрослых без нарушений слуха толерантность. «Современные средства слухопротезирования позволяют детям с нарушением слуха учится в обычных школах, где они могут столкнуться с агрессией со стороны других учеников. И сверхзадача проекта — такую агрессию предотвратить, показать, что глухие дети — обычные дети, так же как все, они могут общаться со сверстниками», — рассказывают они.

Прочесть комикс «Команда С.Л.У.Х.» можно здесь.

Общественная организация «Я тебя слышу» была создана петербурженками Аллой Маллабиу и Зоей Бойцевой — мамами детей, которые не слышат с рождения. Благодаря проекту помощь получили уже более 5 тысяч человек — организация поддерживает семьи с детьми с нарушенным слухом, предоставляет доступ к реабилитации после слухопротезирования, продвигает концепцию доступной среды для глухих и слабослышащих, поддерживает культуру жестового языка, привлекает внимание общества к проблемам людей с нарушенным слухом.