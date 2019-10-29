В Петербурге акция пройдет на 119 площадках города, в Ленинградской области мероприятие развернется в 30 локациях — от школ, колледжей и университетов до библиотек, культурных центров и районных администраций. Написать этнографический диктант петербуржцы смогут даже на Витебском вокзале. Полный список площадок можно посмотреть здесь. А для тех, кто не сможет проверить свои знания офлайн, будет доступно онлайн-тестирование — пройти его можно с 1 по 4 ноября на сайте диктанта.

«Тема культур и традиций народов России неисчерпаема и не может уместиться в 30 вопросах этнографического диктанта. Но наша задача заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей», — сказал руководитель Федерального агенства по делам национальностей Игорь Баринов.

Напомним, 18 языков коренных народов России находятся на грани исчезновения, еще несколько считаются уязвимыми. Эксперты напоминают о том, что за последние 150 лет уже исчезло 14 языков, пять из которых — в постсоветский период, поэтому в настоящий момент важно активизировать работу в направлении сохранения языкового наследия. Так, в Петербурге планируют открыть Центр по сохранению ремесел малочисленных коренных народов. А в День народного единства Сбербанк запустил проект по сохранению исчезающих языков коренных народов России.