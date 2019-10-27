В это воскресенье, 27 октября, в парке Екатерингоф прошел согласованный митинг в поддержку науки, культуры и образования. Петербуржцы выступили против строительства кампуса СПБГУ в Пушкинском районе, а также заявили о необходимости сохранения Пулковской обсерватории и о других проблемах, связанных с наукой, образованием и культурой Петербурга.
В парке Екатерингоф прошел митинг против переезда СПбГУ
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Фото: Анна Шушпанова
Митинг, организованный партией «Яблоко», начался в 14:00, протестующие вели прямую трансляцию. На акции выступали активисты и депутаты. «Друзья, спасибо огромное всем, кто пришёл на митинг в защиту науки, образования и культуры! Не испугавшись ни дождя, ни отдаленного места в парке Екатерингоф. Вы большие молодцы. Так победим!», – написал на своей странице во «ВКонтакте» Борис Вишневский, также выступавший на сцене.
Напомним, что 1 октября администрация Санкт-Петербургского государственного университета представила концепцию единого кампуса — на территории не менее 150 гектаров в Пушкинском районе Петербурга. Против его создания выступили сотрудники и преподаватели СПбГУ — по их мнению, «второй университет России заслуживает бережного отношения».
Уже 4 октября под открытым письмом подписались более 400 сотрудников и преподавателей СПбГУ. Также создана петиция с требованием сохранить факультеты в исторических зданиях в центре Петербурга. Она появилась еще в ноябре 2016 года студентами и выпускниками университета в адрес ректора Николая Кропачева — тогда стало известно о планах руководства учебного учреждения выставить на продажу исторические здания университета.
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