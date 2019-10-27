В парке Екатерингоф прошел митинг против переезда СПбГУ

Напомним, что 1 октября администрация Санкт-Петербургского государственного университета представила концепцию единого кампуса — на территории не менее 150 гектаров в Пушкинском районе Петербурга. Против его создания выступили сотрудники и преподаватели СПбГУ — по их мнению, «второй университет России заслуживает бережного отношения».

Уже 4 октября под открытым письмом подписались более 400 сотрудников и преподавателей СПбГУ. Также создана петиция с требованием сохранить факультеты в исторических зданиях в центре Петербурга. Она появилась еще в ноябре 2016 года студентами и выпускниками университета в адрес ректора Николая Кропачева — тогда стало известно о планах руководства учебного учреждения выставить на продажу исторические здания университета.

