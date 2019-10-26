В субботу, 26 октября, в Тихвинском районе Ленобласти местные жители обнаружили свалку старых протезов. Фотографии были опубликованы в сообществе «Подслушано | Тихвин» в социальной сети «ВКонтакте».
В Тихвинском районе Ленобласти местные жители обнаружили свалку протезов
«Сказать, что я в шоке! Это ничего не сказать», – подписала автор снимков Тихвина Олеся в посте.
Свалка протезов находится неподалеку от дороги на подъезде к комплексу очистных сооружений возле кладбища. Жители Тихвинского района сообщили, что раньше таких отходов здесь не видели, но сама свалка то появляется, то исчезает. В комментариях они разделились на два лагеря: некоторые заметили, что все «протезы индивидуальны, культяпки разные» и предположили, что это какой-то подрядчик мусор вывез. Другие же утверждают, что все протезы однотипные – на правую ногу, старые. «Это явно кто то выбросил наследство родственника, который заказывал каждые два года новый и аккуратно складывал где-то на балконе или в гараже, на вдруг пригодится.... печально, но это довольно распространенная ситуация», – отметили они.
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