Россияне смогут оплачивать проезд в метро и электричках пластиковыми бутылками

О разработке проекта стало известно из приглашений на совещания «с заинтересованными государственными органами и компаниями», которые Минтранс разослал в «РЖД», «Московский метрополитен», «Петербургский метрополитен», «Нижегородское метро», правительство Москвы, Росжелдор, Росавтодор, Российского экологического оператора, Минприроды России, Минпромторг, Роспотребнадзор и компании «РТ-Инвест», «Современный рециклинг» и «Зеленая собака».

Как пишет ТАСС, в Минприроды идею поддержали — так как подобный проект способен минимизировать использование одноразовых изделий из пластика и снизить его негативное воздействие на окружающую среду. Однако, в министерстве считают, что в условиях рыночной экономики отказ от производства и использования товаров из пластика «должен иметь достаточную обоснованность и учитывать возникающие для хозяйствующих субъектов экономические последствия».

Напомним, ранее Роспотребнадзор заявил о необходимости многократного использования отдельных видов тары и упаковки, а также прекращении захоронения и уничтожения продуктов питания, еще пригодных к употребления в пищу. 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов. А в торговых сетях России установили первые автоматы для приема пластиковых бутылок (в обмен на скидки!). Избавившись от упаковки, покупатели получат скидку в размере 10% на новые товары — так компании намерены стимулировать россиян к раздельному сбору мусора.