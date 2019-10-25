Екатерина четыре месяца назад создала проект «История одной кухни» – на сегодняшний день она не только еженедельно делает 84 литра супа для «Ночлежки», но и кормит всех, кто просит у нее помощи в соцсетях. «Собака.ru» девушка рассказала, почему решила кормить всех нуждающихся, не задавая вопросов, как выстраивать личные границы при занятии благотворительностью и зачем она собирается открыть в Петербурге столовую, в который каждый сможет получить блюдо бесплатно.
Как петербурженка на собственной кухне готовит по 300 кг спасенной еды в неделю для нуждающихся
Про опыт
Я родилась в Новосибирске, но переехала, когда мне исполнилось 18. Тогда я жила одна в незнакомом городе, сама себя обеспечивала, платила за образование. Первое время работала ночью на автомойке, а днем стажировалась в казино, за стажировку не платили, но хотя бы кормили, уже хорошо. Потом пришла в магазин мобильного оператора, быстро стала тренером, потом управляющей. И после этого переходила в другие компании уже на управляющие должности. Психанула в 2014 году – поняла, что не хочу больше на кого-то работать. У меня был большой опыт управления, рекламы и анализа предприятий. Так что я стала заниматься консалтингом, вела мастер-классы, занималась наставничеством в чужом бизнесе. За это время я участвовала в открытии 29 заведений общественного питания – все истории с едой мне очень интересны. Последние пару лет я занимаюсь просветительскими проектами: организую бар-talks на табуированные темы: секс, смерть, деньги, ментальные расстройства.
Про готовку
Готовить и кормить мне нравилось всегда. Интересно сочетать несочетаемые продукты, цепляют ограничения – именно поэтому мне веганская кухня нравится гораздо больше обычной. Есть стереотипы: что в суп должны входить мясо, овощи и крупа или макароны, что второе – это какой-то гарнир плюс мясо. А когда многое нельзя, включается фантазия, мозг начинает работать по-другому. Я прихожу к друзьям в гости, они говорят: «У нас нет продуктов». Я открываю холодильник, а там соленые огурцы от бабушки, оливки, кефир. И раз – соус бешамель с оливками. Однажды я организовывала день рождения Telegram-канала «Помыла руки» и наготовила много разных блюд на 50-60 человек, потратив около 2 000 рублей.
Про то, как начала кормить нуждающихся
В какой-то момент девушка на первом свидании сказала мне: «Люди, которые кормят бездомных, таким важным делом занимаются». А я давно думала о том, чтобы начать это делать, так что решила наконец взять и попробовать. Когда мы говорим «бездомный», то сразу вспоминаем «Ночлежку», поэтому я с ними связалась и предложила готовить для их ночного автобуса. Сейчас по понедельникам я готовлю 60 литров супа, а по пятницам – 24. «Ночлежка» попросила меня готовить в один день только один суп, чтобы у людей не возникало конфликтов, поэтому продукты оставались. Я в соцсетях написала, что могу отдавать еду любым нуждающимся – люди пишут мне, я говорю адрес и время, в которое можно прийти, раздаю по вторникам и пятницам. Они приносят свою посуду, я или волонтер забираем ее у парадной, накладываем и отдаем. Еды можно взять сколько нужно – для всех членов семьи или на несколько дней. Лишних вопросов я не задаю – если человек пришел, значит ему действительно нужно. Регулярно мне помогают волонтеры, которых я набираю через страницу в инстаграме – обычно это два-три человека в дни готовки.
Спасенная еда
Все, что я готовлю, сделано из спасенной еды – то есть той, которую собирались выбросить из-за «потери товарного вида». Про огромные масштабы выбрасывания продуктов я узнала не так давно на одном мероприятии – раньше просто не задумывалась об этом. Я познакомилась с девушкой-фриганом, попросила ее рассказать мне про спасенную еду. Она отвела меня к задним дворам магазинов, и я увидела невероятное количество продуктов в мусоре рядом с супермаркетами – и далеко не все из этого просроченное, многое просто мятое или с немного поврежденной упаковкой. Я при этом ипохондрик – я знаю про ребят, которые достают продукты из баков, но сама так не могу. Я стала приходить в овощные лавки и просить отдавать мне фрукты и овощи до того, как их выбросят. Сначала я договорилась с семью лавками, потом на меня стали выходить несетевые магазины и самостоятельно отдавать продукты, периодически звонят предприятия, которые закрываются, и просят срочно вывести, например, 100 кг муки. Тогда приходится тратиться на транспортировку. Иногда приготовленную еду вечерами отдают столовые.
Что за люди приходят за едой
В день ко мне приходит примерно 15 человек, но они съедают больше, чем автобус «Ночлежки». По вторникам у меня обычно постоянники, а остальные – в пятницу. Сейчас я никому не отказываю – пару раз не готовила из-за болезни, а обычно со спросом справляюсь. В неделю я выдаю 300 кг еды.
Моя аудитория – это люди, у которых есть интернет. Тем, кто живет на улице, я помогаю через ночные автобусы, а от остальных я жду, что они смогут сами написать, проложить маршрут до дома, прийти в назначенное время.
Те, кто приходит постоянно, иногда рассказывают свои истории – но далеко не все, мне проще этого не знать, потому что это может выбить из колеи надолго. Я все-таки не психолог. Сама я вопросы не задаю – мне важно, чтобы люди не чувствовали шейминга и понимали, что им не нужно никому ничего доказывать.
Например, одна женщина рассказала, что они с мужем пенсионеры с инвалидностями, а единственный сын попал в автомобильную аварию и погиб. За пять дней до пенсии деньги у них заканчиваются, и есть им нечего. Однажды она сказала: «Я так в лучшие времена своей жизни не ела. У нас праздник, когда от тебя возвращаемся». Также ходит очень вежливый, прилично одетый мужчина – у его отца случился инсульт, теперь он не может двигаться. Мужчина выполняет роль сиделки, вся зарплата уходит на лечение, и даже если у него есть деньги на еду, то готовить после работы и ухода за папой – это лишний груз. Есть женщина, которая живет одна с четырьмя детьми.
Про мотивацию
Есть дела, для которых нужно искать мотивацию, а есть то, что ты не можешь не делать. Тебе же не нужно искать мотивацию, чтобы проводить время с любимым человеком? И здесь также. На данный момент это самое важное дело, которым я занимаюсь. Есть 15 человек, которым очень нужна моя помощь. Я решаю одну проблему людей, чтобы они могли справляться со всеми остальными неурядицами, которых сейчас в их жизни полно. Мне важно готовить очень вкусно, чтобы еда приносила максимум эмоций. У людей, которые живут на улице или у которых множество проблем, очень мало эндорфинов, мало радости. А моя еда может давать им положительные эмоции, которые помогут справляться.
Про личные границы и негатив
Свой номер телефона я не даю и номер квартиры не говорю, как психолог не консультирую. Людям почему-то кажется, что если я раздаю еду, то я праведница и на мне можно ездить – мне важно пресечь это сразу, чтобы не навредить себе.
Часто пишут негативные и неприятные комментарии, дают непрошенные советы – все это насильственное общение, и с таким я тоже стараюсь бороться. Я безвозмездно делаю хорошее дело – а значит не должна получать ничего плохого. Люди пишут, что я кормлю не тех, помогаю тунеядцам или готовлю что-то прокисшее. Последнее было особенно обидно, потому что готовлю я вкусно, а этот человек, мне кажется, никогда за едой не приходил. Людей очень бесит, что я не задаю вопросы, но я не понимаю эффективности этого мероприятия – вот мне соврут, и что? Как я буду проверять? Спрашивают: «Если придет женщина в норковой шубе, вы накормите?». Конечно, накормлю, никто из нас не знает, какая у людей может быть история, в какой ситуации они могут оказаться.
Люди считают, что если им в моей системе кажется что-то неправильным или неудобным, то я должна это изменить. Но это не так: я работаю на своих условиях, можно пользоваться, а можно пройти мимо.
Кибербуллинга сейчас очень много. Я без зазрения совести начала пользоваться черным списком, а еще публикую некоторые жесткие сообщения, которые мне присылают – и чтобы получить поддержку, и чтобы человек знал, что это может быть выложено. На все комментарии я отвечаю и вижу, как постепенно моя аудитория прокачивается в ненасильственном общении.
Про деньги
У меня есть пассивный доход с двух моих предыдущих мест работы, это небольшие деньги, но аренду комнаты покрывает. Пару лет назад я зарабатывала довольно много, но в какой-то момент поняла, что время дороже. Я минимизировала свои доходы, чтобы больше времени посвящать тому, что мне интересно. Мне комфортно жить в квартире без ремонта, деньги на еду я почти не трачу, потому что ем то, что готовлю для людей, экономить – моя привычка. На bar-talks я собираю донейшен, процентов 70 отправляю на благотворительность, а остальное оставляю себе за организацию. Я занимаюсь SMM в нескольких проектах, это занимает совсем немного времени, но тоже приносит небольшие деньги.
Планы
Я начинала с 40 порций в неделю, а теперь делаю 300 кг и понимаю, что людей будет становиться все больше. Я хочу однажды открыть столовую – я уже писала бизнес-план, понимаю, сколько примерно денег мне нужно, и это вполне реализуемо. После нового года я начну заниматься поиском инвестора или гранта. Я хочу не только масштабировать, но и вывести проект из своего дома, чтобы в квартире я могла отдыхать без гор посуды, еды, малознакомых людей. Я бы хотела открыть заведение на первом этаже, в котором есть окошко для бесплатной раздачи еды с собой, а в самом месте проводить платные мероприятия, коворкинг, кафе. Так можно понемногу окупать весь проект.
Чтобы помочь Екатерине или получить бесплатную еду, можно написать ей «ВКонтакте» или в Instagram.
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