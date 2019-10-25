Как петербурженка на собственной кухне готовит по 300 кг спасенной еды в неделю для нуждающихся

Про то, как начала кормить нуждающихся

В какой-то момент девушка на первом свидании сказала мне: «Люди, которые кормят бездомных, таким важным делом занимаются». А я давно думала о том, чтобы начать это делать, так что решила наконец взять и попробовать. Когда мы говорим «бездомный», то сразу вспоминаем «Ночлежку», поэтому я с ними связалась и предложила готовить для их ночного автобуса. Сейчас по понедельникам я готовлю 60 литров супа, а по пятницам – 24. «Ночлежка» попросила меня готовить в один день только один суп, чтобы у людей не возникало конфликтов, поэтому продукты оставались. Я в соцсетях написала, что могу отдавать еду любым нуждающимся – люди пишут мне, я говорю адрес и время, в которое можно прийти, раздаю по вторникам и пятницам. Они приносят свою посуду, я или волонтер забираем ее у парадной, накладываем и отдаем. Еды можно взять сколько нужно – для всех членов семьи или на несколько дней. Лишних вопросов я не задаю – если человек пришел, значит ему действительно нужно. Регулярно мне помогают волонтеры, которых я набираю через страницу в инстаграме – обычно это два-три человека в дни готовки.

Спасенная еда

Все, что я готовлю, сделано из спасенной еды – то есть той, которую собирались выбросить из-за «потери товарного вида». Про огромные масштабы выбрасывания продуктов я узнала не так давно на одном мероприятии – раньше просто не задумывалась об этом. Я познакомилась с девушкой-фриганом, попросила ее рассказать мне про спасенную еду. Она отвела меня к задним дворам магазинов, и я увидела невероятное количество продуктов в мусоре рядом с супермаркетами – и далеко не все из этого просроченное, многое просто мятое или с немного поврежденной упаковкой. Я при этом ипохондрик – я знаю про ребят, которые достают продукты из баков, но сама так не могу. Я стала приходить в овощные лавки и просить отдавать мне фрукты и овощи до того, как их выбросят. Сначала я договорилась с семью лавками, потом на меня стали выходить несетевые магазины и самостоятельно отдавать продукты, периодически звонят предприятия, которые закрываются, и просят срочно вывести, например, 100 кг муки. Тогда приходится тратиться на транспортировку. Иногда приготовленную еду вечерами отдают столовые.