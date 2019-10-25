Межведомственная рабочая группа, созданная по поручению ФСБ и Минкомсвязи, предложила блокировать сотовую связь России с другими странами на полгода в рамках борьбы с телефонным терроризмом. Согласно законопроекту, соединение может был приостановлено сроком до 180 дней.
СМИ: ФСБ предложила блокировать сотовую связь России с другими странами в рамках борьбы с телефонным терроризмом
Рабочей группой был разработал пакет инициатив для «повышения эффективности борьбы с заведомо ложными сообщениями об актах терроризма в комплексе с антифрод мерами». Согласно нему предлагается обязать операторов сотовой связи блокировать трафик в направлении отдельной страны, с территории которой поступают ложные звонки о терактах. Отмечается, что блокировка будет осуществляться по требованию ФСБ — сроком до 180 дней.
«Выполняя требование ФСБ, оператор будет обязан заблокировать как голосовую связь, так и передачу данных в направлении определенной страны или другого оператора связи. Это обусловлено тем, что инфраструктура операторов сейчас мультисервисная: оба вида трафика передаются по одним и тем же каналам, блокировать их по отдельности довольно проблематично», — объясняют участники рабочей группы.
Как пишет РБК со ссылкой на источники, предложение проработать вопрос о внесении изменений в законодательство о связи для борьбы с телефонным терроризмом было выдвинуто Советом безопасности России. Для исполнения поручения была создана рабочая группа — в нее вошли представители ФСБ, Минкомсвязи, Роскомнадзора, Федеральной антимонопольной службы, операторы связи («Ростелеком», МТС, «МегаФон» и «Билайн»), а также сотрудники аналитического центра «Форум».
Напомним, в феврале 2019 года в Петербурге прошла волна сообщений о минировании зданий. Тогда массовые эвакуации продолжались неделю. Анонимные лжеминеры заявляли, что «после всех проверок, когда вы потеряете бдительность, мы заложим бомбу». Спустя месяц сообщения возобновились — тогда всвязи с угрозой взрыва эвакуировали посетителей Государственного Эрмитажа, острова «Новая Голландия» и школ города. «Собака.ru» узнала у специалистов, возможно ли остановить волну ложных минирований.
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