МВД задержало подозреваемого в хищение персональных данных клиентов «Сбербанка»

Подозреваемый проживал в Волгограде, а на «черном рынке» действовал под псевдонимом «Антон 2131». В настоящее время он доставлен в органы полиции для проведения следственных действий. Также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».

Напомним, сегодня стало известно о том, что персональные данные клиентов «Сбербанка» вновь оказались в открытом доступе. База содержала порядка 1 миллиона строк с полными данными людей, имеющих кредиты или кредитные карты банка, а также аудиозапись последнего звонка в колл-центр. Данные продаются в любом объеме и по интересующим критериям — например, по региону. Покупатель сможет приобрести одну строку за 30 рублей.

В начале октября также сообщалось об утечке данных клиентов «Сбербанка». Тогда на «черный рынок» попали личные данные 60 миллионов владельцев кредитных карт — по словам экспертов, это самая крупная утечка на банковском секторе в России. Пресс-служба банка сообщила «о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка». Позже они заявили об утечке данных о лишь 5,2 тысяч карт.