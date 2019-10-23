Анненкирхе 240 лет: как старинная лютеранская церковь стала общественным пространством

Петербургская лютеранская община хотела вернуть себе Анненкирхе, и в 2002 году суд обязал владевшую зданием фирму передать его. Вскоре после этого здесь произошел сильный пожар – община даже не успела туда переехать.

После пожара семь лет здание стояло без крыши – новую кровлю в 2010 году сделали городские власти еще под руководством Валентины Матвиенко. Тогда же здесь провели ремонты фасадов, сделали гидроизоляцию фундамента, отремонтировали подвал. Но на реставрацию интерьеров, судя по всему, ресурсов не хватило. Несмотря на это, в обгоревшее изнутри здание в 2013 году въехал приход евангелическо-лютеранской церкви Ингрии – он вынес отсюда мусор, сделал своими силами косметический ремонт, и первое богослужение прошло здесь в самом конце того же года. С тех пор и по сегодняшний день в церкви есть электричество, но нет пола, отопления и воды – ее сюда привозят, что, впрочем, не мешает Анненкирхе наливать воду в свои бутылки всем желающим.