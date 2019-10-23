Анненкирхе – церковь с богатой историей. Построил ее один из главных архитекторов своего времени, венчался здесь Карл Брюллов, в советское время она стала единственным местом в городе, где можно было увидеть шедевры мирового кинематографа, после в ее стенах выступали «Ленинград» и «Король и Шут», и даже страшный пожар в начале 2000-х не смог оборвать историю этого места: сегодня в обгорелых стенах без отопления регулярно проходят концерты, лекции, ярмарки, фестивали и, конечно, богослужения. К 240-летию лютеранской церкви святой Анны, которое будут праздновать с 24 по 27 октября, «Собака.ru» рассказывает всю ее удивительную историю.
Анненкирхе 240 лет: как старинная лютеранская церковь стала общественным пространством
История
Еще при Петре I в Петербурге работало много немцев, которым была необходима лютеранская церковь. Сначала они молились в деревянных постройках, а в 1775 году в городе заложили каменный храм – на улице, которую в честь свежепостроенной кирхи в 1780 году назвали Кирочной. Архитектор Юрий Фельтен создал ей два почти равнозначных торцевых фасада (второй выходит на Фурштатскую улицу), оба они пышно украшены.
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Лютеранская церковь Св. Анны. Гравюра Гоберта с рис. А. М. Горностаева. 1834.
Кирху святой Анны посещали Карл Фаберже, Петр Лесгафт, Карл Брюллов, который здесь венчался. В начале XX века приход церкви насчитывал около 12 тысяч человек. При ней действовало училище, попечительство о бедных, богадельня, детский дом, приют для девочек, больница, земледельческий приют «для падших женщин».
В 1935 году храм был закрыт, а в 1939 – приспособлен под кинотеатр, получивший название «Спартак», он был единственным в Ленинграде кинотеатром Госфильмофонда, здесь можно было увидеть фильмы капиталистических стран.
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Кинотеатр в Анненкирхе
С 1992 года кинотеатр делил здание с верующими – лютеранская община святой Анны возобновила воскресные богослужения. Периодически здесь же проходили дискотеки, церковь можно увидеть в первой части фильма Алексея Балабанова «Брат». В 1998 году здесь прошел первый рок-концерт. Кинотеатр переформатировали в рок-клуб «Спартак», в часовне расположился бар (в советское время был буфет), на втором этаже – игровые автоматы. Как рассказал настоятель церкви святой Анны Евгений Раскатов: «В главном зале этого храма выступали «Король и Шут», «Гражданская Оборона», «Ленинград» и другие. Я в свое время сам побывал здесь на нескольких рок-концертах».
Петербургская лютеранская община хотела вернуть себе Анненкирхе, и в 2002 году суд обязал владевшую зданием фирму передать его. Вскоре после этого здесь произошел сильный пожар – община даже не успела туда переехать.
После пожара семь лет здание стояло без крыши – новую кровлю в 2010 году сделали городские власти еще под руководством Валентины Матвиенко. Тогда же здесь провели ремонты фасадов, сделали гидроизоляцию фундамента, отремонтировали подвал. Но на реставрацию интерьеров, судя по всему, ресурсов не хватило. Несмотря на это, в обгоревшее изнутри здание в 2013 году въехал приход евангелическо-лютеранской церкви Ингрии – он вынес отсюда мусор, сделал своими силами косметический ремонт, и первое богослужение прошло здесь в самом конце того же года. С тех пор и по сегодняшний день в церкви есть электричество, но нет пола, отопления и воды – ее сюда привозят, что, впрочем, не мешает Анненкирхе наливать воду в свои бутылки всем желающим.
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Коллаж фотографий Анненкирхе в 1970-х и сегодня
Новая жизнь
Вскоре после открытия здесь начали проходить мероприятия – не только религиозные, но и культурно-развлекательные для широкой аудитории. Стоит понимать, что для лютеранских церквей в этом нет ничего необычного. «Почти все лютеранские церкви проводят концерты. Органной, хоровой, классической, барочной, музыки» – объясняет настоятель Евгений Раскатов. – «Епископ сказал: вот новая церковь, надо проводить работу с молодежью. И мы организовали здесь фестиваль. Далее мы стали реагировать на заявки. Известные люди были: IOWA в акустике, «25/17», «Несчастный случай». Если, например, кто-то из прихожан хочет вывесить здесь свои картины или поставить спектакль, то мы решаем это коллегиально: есть беседа во «ВКонтакте», где несколько активных прихожан, наш арт-директор Светлана и я обсуждаем, что подходит, а что нет». Анненкирхе участвует в «Ночи музеев» и «Ресторанном дне», здесь читают лекции по философии и искусству, есть английский разговорный клуб, проходит большая ежегодная рождественская ярмарка. Настоятель уверяет, что 90% постоянных прихожан впервые пришли сюда не как в церковь, а как в общественное пространство: «Мы людей на входе не спрашиваем, лютеране они или нет, мы всем рады».
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Концерт в Анненкирхе
Финансирование
Большинство мероприятий проходит за донейшен – собранные деньги идут на гонорар выступающим и поддержку существования церкви. О финансах проекта открыто говорит Раскатов: «Зарабатываем мы очень мало: за прошлый год получили через пожертвования и мероприятия 5 млн рублей, а за 2017-й – 3,5 млн. Содержание здания обходится в 11 000 рублей в день, это все-таки серьезный памятник. У нас нет спонсоров, мы зарабатываем только нашей активностью, но на реставрацию этого, конечно, не хватит. Ее цена – 10-15 млн долларов. Если вы думаете, что благодаря концертам классической и джазовой музыки можно такие деньги собрать, вы сильно ошибаетесь».
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Евгений Раскатов
Обгоревшие интерьеры и крест
Обгоревшие интерьеры сегодня выглядят почти также, как 17 лет назад, но именно они стали визитной карточкой места. Как уверяет настоятель: «Заброшенный интерьер стал привлекать людей, для нас это было открытием. Изначально мы собирались отреставрировать здание, а уже потом приглашать людей. Не знаю, как бы мы это делали. Но так получилось, что здание стало способно служить таким, какое оно есть. Но сегодня, мне кажется, главной особенностью являются не выгоревшие стены, а люди, которые составляют большую семью Анненкирхе, которые устраивают мероприятия, встречают посетителей».
Снятый в 1939 году крест вернули на купол церкви только год назад. Полмиллиона на него собрали с помощью краудфандинга.
Реставрация
Сейчас идет работа над проектом реставрации Анненкирхе. В сентябре 2019 года в официальной группе церкви рассказали, что встреча с КГИОП прошла еще в конце мая. На ней было решено не возвращать церкви вид, который был у нее до пожара, а законсервировать обгоревшие стены, укрепив сохранившуюся штукатурку. Будет сделан новый пол, парапеты на балконе в большом зале, полноценное освещение, водопровод и отопление. Когда приступят к ремонту и когда он закончится, сейчас неизвестно, так как проект пока не готов. Анненкирхе – памятник федерального значения, так что, вероятно, государство возьмет на себя часть расходов.
Как объяснил Раскатов: «Мы планируем некоторые части здания законсервировать, чтобы оставить следы пожара – он сделал интересную дизайнерскую работу, и многие хотели бы, чтобы она не была уничтожена. Все концерты, которые мы проводим, мы делаем в пользу церкви, а не просто чтобы развлекать город. Люди, которые к нам приходят – благотворители».
Празднование 240-летия
24 октября в 18:00 настоятель Анненкирхе Евгений Раскатов расскажет о кирхе как феномене — о том, как церковь начала возрождаться после пожара, как устроен внутренний уклад и какие секреты она хранит, как учится существовать экологично и какие планы реализует уже в ближайшее время. Вход свободный по предварительной регистрации.
25 октября в большом зале выступит коллектив Percussion Today Project, созданной пятью перкуссионистами Григорием Осиповым, Тихоном Антоновым, Борисом Никоновым, Тиграном Мирзояном и Павлом Ивановым (играют на вибрафонах и маримбах!).
26 октября органист Наталья Михайлова исполнит органную классику. А Евгений Раскатов прокомментирует композиции и расскажет, какие скрытые смыслы она хранит.
27 октября, в завершающий празднования день, в Анненкирхе пройдет джазовое богослужение. Лютеранские гимны исполнят под аккомпанемент духовых инструментов в сопровождение органа. Начало в 15:00, вход свободный. Вечером камерный хор «Гордарика» исполнит песни народов мира — от испанских, грузинских и еврейских до шотландских народных.
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