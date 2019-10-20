На портале «Наш Санкт-Петербург» анонимные пользователи оставляют жалобы на кондиционеры, установленные на фасадах домов, а также на антенны и ролевые ставни. Теперь петербуржцев вызывают в районную администрацию и предлагают им снять оборудования или доказать в суде, что установка кондиционеров была законной. Об этом сообщает «Фонтанка».
Анонимные пользователи оставляют сотни жалоб на кондиционеры, размещенные на фасадах домов
Как пишет издание, больше всего от этого пострадали жители Московского района. На сегодняшний день у местной администрации на рассмотрении находятся около 500 обращений – и все они поступили через портал «Наш Санкт-Петербург». Администрация планирует подать иски к управляющим компаниям с требованием их снять.
Всем собственникам этих помещений выписаны предписания о необходимости согласования установки оборудования или добровольного демонтажа. Отмечается, что в некоторых случаях жалобы не доходят до судов, если администрация не владеет информацией о жильце. «Неявка обитателей квартир спасает их от административной ответственности в связи с истечением срока привлечения. В ряде случаев аналогичные иски вместо владельцев квартир получают управляющие организации», — уточняет «Фонтанка».
Кроме того, выиграть дело собственнику квартиры практически невозможно, поскольку для легального размещения кондиционеров необходим согласованный комитетом по градостроительству и архитектуре проект.
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