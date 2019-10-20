Анонимные пользователи оставляют сотни жалоб на кондиционеры, размещенные на фасадах домов

На портале «Наш Санкт-Петербург» анонимные пользователи оставляют жалобы на кондиционеры, установленные на фасадах домов, а также на антенны и ролевые ставни. Теперь петербуржцев вызывают в районную администрацию и предлагают им снять оборудования или доказать в суде, что установка кондиционеров была законной. Об этом сообщает «Фонтанка».