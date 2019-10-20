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Анонимные пользователи оставляют сотни жалоб на кондиционеры, размещенные на фасадах домов

На портале «Наш Санкт-Петербург» анонимные пользователи оставляют жалобы на кондиционеры, установленные на фасадах домов, а также на антенны и ролевые ставни. Теперь петербуржцев вызывают в районную администрацию и предлагают им снять оборудования или доказать в суде, что установка кондиционеров была законной. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как пишет издание, больше всего от этого пострадали жители Московского района. На сегодняшний день у местной администрации на рассмотрении находятся около 500 обращений – и все они поступили через портал «Наш Санкт-Петербург». Администрация планирует подать иски к управляющим компаниям с требованием их снять.

Всем собственникам этих помещений выписаны предписания о необходимости согласования установки оборудования или добровольного демонтажа. Отмечается, что в некоторых случаях жалобы не доходят до судов, если администрация не владеет информацией о жильце. «Неявка обитателей квартир спасает их от административной ответственности в связи с истечением срока привлечения. В ряде случаев аналогичные иски вместо владельцев квартир получают управляющие организации», — уточняет «Фонтанка».

Кроме того, выиграть дело собственнику квартиры практически невозможно, поскольку для легального размещения кондиционеров необходим согласованный комитетом по градостроительству и архитектуре проект. 

 


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Сабина Алиева,
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