Совет по правам человека при президенте подготовил законопроект с предложением ввести понятие семейно-бытового насилия и типы защиты от него, сообщает РБК. Закон должен обеспечить защиту прав жертв насилия, предоставить психологическую реабилитацию и помочь с социальной адаптацией.
СПЧ подготовил законопроект, согласно которому виновному в домашнем насилии запретят приближаться к жертве. В особых случаях нападавшего могут выселить из дома
Так, семейно-бытовым насилием будет считаться умышленное противоправное действие или бездействие, угрозы в отношении близких родственников или их имущества. Правила коснутся не только формальных родственников, но и всех проживающих совместно, а также бывших супругов и усыновленных детей. Федеральные, региональные и местные органы власти, следственные органы и комиссии по делам несовершеннолетних будут обязаны проводить профилактику домашнего насилия в виде предупреждений, пресечения насилия, его выявления и устранения условий, которые привели к этому.
Согласно документу, жертвы насилия будут получать защитные ордера (принудительное предписание), которые запрещают нападавшему приближаться к пострадавшему человеку. Кроме того, жертве будет предложено пройти специализированную психологическую программу. В особых случаях насильник должен покинуть место совместного жительства и передать пострадавшему его личное имущество и документы, возместить имущественный и моральный вред, расходы на оплату консультирования или аренду жилья.
Ордера будут двух видов — судебные и внесудебные. Как и в западных странах, полиция сможет выдавать внесудебное защитное предписание, если станет известно о насилии в семье. В таких случаях нарушитель не имеет права приближаться к жертве ближе, чем на 10 м. Он также будет должен посещать органы внутренних дел для профилактических бесед до четырех раз в месяц.
Напомним, в России запустили социальный проект «Фигура умолчания», направленный на борьбу с домашним насилием. По данным проекта, ежегодно от рук домашних тиранов погибает 16 тысяч женщин, 2 тысячи детей — от насилия в семье, а каждое четвертое женское самоубийство совершается из-за домашнего насилия.
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