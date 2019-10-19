СПЧ подготовил законопроект, согласно которому виновному в домашнем насилии запретят приближаться к жертве. В особых случаях нападавшего могут выселить из дома

Так, семейно-бытовым насилием будет считаться умышленное противоправное действие или бездействие, угрозы в отношении близких родственников или их имущества. Правила коснутся не только формальных родственников, но и всех проживающих совместно, а также бывших супругов и усыновленных детей. Федеральные, региональные и местные органы власти, следственные органы и комиссии по делам несовершеннолетних будут обязаны проводить профилактику домашнего насилия в виде предупреждений, пресечения насилия, его выявления и устранения условий, которые привели к этому.