Глава космической компании SpaceX, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск ответил на вопросы участников краснодарского форума «Дело за малым!» по видеосвязи.
Илон Маск на форуме «Дело за малым!» похвалил российское образование и отметил, что мог бы открыть производство в России
Участники форума в Краснодаре около часа ждали, когда американский миллиардер выйдет на связь – и даже сомневались, что это произойдет. Однако в десять вечера по московскому времени Маск подключился к трансляции, и она продлилась почти 20 минут. Выделенный для телемоста зал на 1500 мест был переполнен, поэтому организаторам пришлось показывать видео на других экранах форума.
За это время Илон Маск дал несколько советов российским предпринимателям – например, что бизнес ради бизнеса бесполезен, и он должен быть нужным людям. Он также высоко оценил российское образование и рассказал, что в его команде есть и россияне. «Я считаю, что образование в России очень хорошее. Мне кажется, что в этой стране много талантов. И много чего интересного с точки зрения технологий есть в России», – заявил он. Кроме того, Илон Маск согласился изучить разработку студента из Краснодара для электромобилей Tesla и отметил, что в будущем мог бы открыть собственное производство в России.
Напомним, что напротив офиса SpaceX в Калифорнии появился билборд «Kak tebe takoe?». С помощью популярного мема Рунета организаторы краснодарского форума «Дело за малым!» пытались привлечь внимание Илона Маска. Помимо призывающей надписи на билборде напечатан QR-кодом, сканирование которого ведет на видеоприглашение, записанное краснодарскими предпринимателями. На мотив «Крылатых качелей» из советского телефильма 1979 года «Приключения Электроника» участники форума поют песню «Только Илон в наших сердцах» (Only Elon in Our Hearts). Через несколько дней Маск ответил на приглашение по-русски. «Язык хорошо подвешен», — написал предприниматель.
Twitter-аккаунт главы компаний Tesla и SpaceX стал настоящей сокровищницей юмора, а популярным у наших соотечественников после того, как предприниматель начал отвечать по-русски. Первый раз Илон Маск обратился к россиянам 13 февраля — он твитнул «хаха, офигенно» в ответ на обращение к нему телеканала НТВ «Как тебе такое, Илон Маск?». 3 марта предприниматель поблагодарил за поздравления «от имени российских энтузиастов» с запуском новейшего космического корабля многоразового пользования Crew Dragon компании SpaceX.
Маск также выступил в защиту российского ракетостроения. В своем Twitter-аккаунте он ответил на «нападки» издания Ars Technica в сторону «Роскосмоса» — и назвал российские ракетные двигатели лучшими в мире на данный момент (for Russia with love!). Он отвечал на твиты русскими мемами — ранее в своем Twitter-аккаунте он ответил на заметку о фестивале SXSW, который в это время проходит в американском штате Техас — отправив картинку с мемом из России. А еще он использовал в своей письменной речи русские поговорки. Хотите знать, где собака зарыта и почему кур доят?
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