Илон Маск на форуме «Дело за малым!» похвалил российское образование и отметил, что мог бы открыть производство в России

Напомним, что напротив офиса SpaceX в Калифорнии появился билборд «Kak tebe takoe?». С помощью популярного мема Рунета организаторы краснодарского форума «Дело за малым!» пытались привлечь внимание Илона Маска. Помимо призывающей надписи на билборде напечатан QR-кодом, сканирование которого ведет на видеоприглашение, записанное краснодарскими предпринимателями. На мотив «Крылатых качелей» из советского телефильма 1979 года «Приключения Электроника» участники форума поют песню «Только Илон в наших сердцах» (Only Elon in Our Hearts). Через несколько дней Маск ответил на приглашение по-русски. «Язык хорошо подвешен», — написал предприниматель.

Twitter-аккаунт главы компаний Tesla и SpaceX стал настоящей сокровищницей юмора, а популярным у наших соотечественников после того, как предприниматель начал отвечать по-русски. Первый раз Илон Маск обратился к россиянам 13 февраля — он твитнул «хаха, офигенно» в ответ на обращение к нему телеканала НТВ «Как тебе такое, Илон Маск?». 3 марта предприниматель поблагодарил за поздравления «от имени российских энтузиастов» с запуском новейшего космического корабля многоразового пользования Crew Dragon компании SpaceX.

Маск также выступил в защиту российского ракетостроения. В своем Twitter-аккаунте он ответил на «нападки» издания Ars Technica в сторону «Роскосмоса» — и назвал российские ракетные двигатели лучшими в мире на данный момент (for Russia with love!). Он отвечал на твиты русскими мемами — ранее в своем Twitter-аккаунте он ответил на заметку о фестивале SXSW, который в это время проходит в американском штате Техас — отправив картинку с мемом из России. А еще он использовал в своей письменной речи русские поговорки. Хотите знать, где собака зарыта и почему кур доят?