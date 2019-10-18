Сегодня, 18 октября, в 14:30 по московскому времени астронавты Джессика Меир и Кристина Коч вышли в открытый космос. Впервые в истории космонавтики — они проведут за пределами МКС чуть более шести часов для того, чтобы провести ремонт системы энергопитания станции и подготовить условия для будущих миссий за пределами станций.
Впервые в истории космонавтики две женщины вышли в открытый космос
Первый в истории выход двух женщин-космонавтов в открытый космос должен был состояться еще в мае — выполнить его планировали Кристина Коч и Энн Маклейн. Однако миссию отменили из-за отсутствия необходимого для этого скафандра — на борту оказался лишь один подходящий, а другие, большего размера, были слишком велики для астронавток. Тогда Кристина Коч осуществила выход в открытый космос с астронавтом Ником Хагом.
NASA ведет прямую трансляцию:
В открытом космосе астронавты Джессика Меир и Кристина Коч проведут чуть более 6 часов — предположительно, миссия завершится около 21:00 по московскому времени. За этот период они должны провести ремонт элемента системы энергопитания, который обеспечивает МКС энергией в периоды, когда станция находится в тени Земли. Также Меир и Коч подготовят условия для дальнейших миссий за пределами станций.
За всю историю космонавтики, с учетом нынешней миссии, женщины-астронавты совершили 14 выходов в открытый космос. Первой стала Светлана Савицкая, советский космонавт и летчик-испытатель, совершившая в 1984 году полет на корабле «Союз Т-12» и орбитальной станции «Салют-7», во время которого Савицкая и совершила выход в открытый космос.
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