Впервые в истории космонавтики две женщины вышли в открытый космос

В открытом космосе астронавты Джессика Меир и Кристина Коч проведут чуть более 6 часов — предположительно, миссия завершится около 21:00 по московскому времени. За этот период они должны провести ремонт элемента системы энергопитания, который обеспечивает МКС энергией в периоды, когда станция находится в тени Земли. Также Меир и Коч подготовят условия для дальнейших миссий за пределами станций.

За всю историю космонавтики, с учетом нынешней миссии, женщины-астронавты совершили 14 выходов в открытый космос. Первой стала Светлана Савицкая, советский космонавт и летчик-испытатель, совершившая в 1984 году полет на корабле «Союз Т-12» и орбитальной станции «Салют-7», во время которого Савицкая и совершила выход в открытый космос.