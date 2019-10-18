Россиянам запретят выбрасывать батарейки вместе с остальным мусором

Для того, чтобы избавиться от аккумуляторного мусора, придется выбросить его в специальный контейнер, сдать в магазин или операторам для дальнейшей переработки. Предполагается, что этим займутся компании и индивидуальные предприниматели, получившие лицензию на работу с отходами I-IV классов опасности. Меры наказания за несоблюдение правила утилизации в тексте проекта не указаны.

Сейчас за неправильную утилизацию положен штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей для физических лиц и 250 тысяч рублей с возможной приостановкой деятельности на срок до 99 суток — для юридических.

«Контроль за выбросом использованных батареек в мусоропроводы и мусорные баки гражданами и юрлицами, а также привлечение их к административной ответственности за это представляется сложной задачей. Мы понимаем, что необходимо доказать факт совершения административного правонарушения конкретным лицом в каждом конкретном случае. Проблему целесообразно решать путем повышения уровня экологического сознания граждан», — сказала РБК глава пресс-службы Минприроды Наталья Хлопунова.

Сортировать отходы и сдавать их на переработку в Петербурге – это не только реально, но и совсем не сложно. Чтобы доказать это, «Собака.ru» составила исчерпывающую инструкцию по раздельному сбору: куда его отдавать, как хранить дома, что из него делают и почему заняться этим должен каждый.