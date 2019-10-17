Гид по раздельному сбору в Петербурге: куда сдавать, что потом происходит с вторсырьем и зачем это нужно

Зачем нужен раздельный сбор?

Ежегодно житель России производит 400 килограмм отходов. Так на территории всей страны образуется порядка 70 миллионов тонн мусора, который вывозят на переполненные полигоны – в Ленобласти они уже исчерпаны на 95%. Такая же ситуация наблюдается и в других регионах России – Ингушетии, Алтайском крае, Башкирии и Калмыкии, а к 2024 году подобная участь настигнет еще 15. Но мусорную катастрофу можно избежать, начав заниматься раздельным сбором, который позволяет перерабатывать до 90% всех отходов.

На производство товаров тратится огромное количество воды, древесины, нефти и энергии. Каждый год для создания бумаги вырубается 125 миллионов деревьев – восстановление происходит за счет посадки новых, но этого недостаточно, чтобы компенсировать ущерб от вредных выбросов при производстве. Промышленные отходы более опасны для окружающей среды и их гораздо больше, чем тех, которые создает человек в повседневной жизни. Именно поэтому гораздо экологичнее повторно использовать и перерабатывать, нежели производить новое – это позволяет окупить нанесенный вред природе и сэкономить не возобновляемые ресурсы планеты. Так, например, 1 тонна переработанных бутылок может сберечь 700 кг нефти.

Кроме того, раздельный сбор положительно влияет на образ жизни людей и заставляет пересмотреть отношение к потреблению. Человек становится менее подвержен спонтанным тратам, больше обращает внимание на то, что покупает и в какой упаковке. Также это хорошая возможность сэкономить на том, что вам на самом деле не нужно.