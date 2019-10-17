Сортировать отходы и сдавать их на переработку в Петербурге – это не только реально, но и совсем не сложно. Чтобы доказать это, «Собака.ru» составила исчерпывающую инструкцию по раздельному сбору: куда его отдавать, как хранить дома, что из него делают и почему заняться этим должен каждый.
Гид по раздельному сбору в Петербурге: куда сдавать, что потом происходит с вторсырьем и зачем это нужно
Зачем нужен раздельный сбор?
Ежегодно житель России производит 400 килограмм отходов. Так на территории всей страны образуется порядка 70 миллионов тонн мусора, который вывозят на переполненные полигоны – в Ленобласти они уже исчерпаны на 95%. Такая же ситуация наблюдается и в других регионах России – Ингушетии, Алтайском крае, Башкирии и Калмыкии, а к 2024 году подобная участь настигнет еще 15. Но мусорную катастрофу можно избежать, начав заниматься раздельным сбором, который позволяет перерабатывать до 90% всех отходов.
На производство товаров тратится огромное количество воды, древесины, нефти и энергии. Каждый год для создания бумаги вырубается 125 миллионов деревьев – восстановление происходит за счет посадки новых, но этого недостаточно, чтобы компенсировать ущерб от вредных выбросов при производстве. Промышленные отходы более опасны для окружающей среды и их гораздо больше, чем тех, которые создает человек в повседневной жизни. Именно поэтому гораздо экологичнее повторно использовать и перерабатывать, нежели производить новое – это позволяет окупить нанесенный вред природе и сэкономить не возобновляемые ресурсы планеты. Так, например, 1 тонна переработанных бутылок может сберечь 700 кг нефти.
Кроме того, раздельный сбор положительно влияет на образ жизни людей и заставляет пересмотреть отношение к потреблению. Человек становится менее подвержен спонтанным тратам, больше обращает внимание на то, что покупает и в какой упаковке. Также это хорошая возможность сэкономить на том, что вам на самом деле не нужно.
Как сортировать отходы?
Существуют разные способы реализации отходов. Для начала изучите, что можно сдать на переработку около вашего дома – в этом вам поможет карта Recycle map. По ее данным, в Петербурге насчитывается 2 325 пунктов приема, но в большинство из них можно сдать один-два вида отходов. Перед публикацией их достоверность проверяют волонтеры «Гринпис». Сервис также позволяет фильтровать точки по видам принимаемого сырья и показывает информацию о режиме работы экостанций. Если вы пришли на пункт и обнаружили, что контейнеры переполнены, сломаны или их вовсе там нет – оставьте отзыв, он поможет модераторам улучшить систему.
Если вы только начали свой экологический путь, не пытайтесь сортировать весь мусор сразу – успехом это не увенчается. Выберете один материал, который можно сдать у дома, оптимизируйте под него пространство – выделите коробку или пакет и складывайте сырье туда. Не создавайте путаницы, наведите порядок среди отходов, чтобы вам самим было понятно, что где лежит. Дайте себе время привыкнуть, а затем постепенно добавляйте другие фракции.
Обращайте внимание на информацию на раздельных контейнерах: там написано, что и как можно сдавать. Есть также несколько общих правил, которым нужно придерживаться. Например, если перед вами бочок для пластиковых бутылок с маркировкой «ПЭТ» или «1», то что-то другое туда складывать не нужно. Существует несколько видов пластика: 1, 2, 3, 4, 5, и 6 – и каждый из них перерабатывается по-разному. Поэтому даже если вы принесете все пластиковые упаковки, их все равно не переработают. Вы лишь зря потратите свои силы и усложните жизнь людям, которые занимаются досортировкой на предприятиях. Поэтому следуйте инструкции и сдавайте в пункты только то, что там принимают. Если у вас остались вопросы по сортировке – позвоните по номеру телефона, указанному на раздельных контейнерах.
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Виды маркировок пластика. В Петербурге, как и в других городах мира, можно сдать все, кроме 7.
Ополаскивайте ваше сырье водой, чтобы оно было сухим и чистым. Мытье сохранит сортированный мусор от попадания частичек пищи, которые могут испортить партию, а еще защитит дом от неприятных запахов. С бутылок снимите крышки и этикетки (их нужно сдавать отдельно) и сожмите их. Пластиковые крышки также можно отдать проекту «Крышечки доброТЫ». Полученные средства от переработки отправляют в благотворительный фонд «Солнце», который помогает детям с особенностями развития. Адреса пунктов можно посмотреть здесь.
Куда сдавать сразу несколько видов вторсырья в Петербурге?
Если вы уже разобрались, как заниматься раздельным сбором, и сортируете несколько фракций, то вам будет удобнее сдавать сырье в пункты, где принимают все и сразу.
Летом 2019 года в Петербурге заработала единая сортировочная станция для раздельного сбора отходов «Правила деления». Она находится на территории МЕГА Парнас, перед заездом на крытый паркинг, и открыта ежедневно с 10:00 — 22/23:00. Ее преимущество в том, что там принимают восемь видов отходов: стекло, металл, бумага, картон, тетрапак, твердый пластик типов «1», «2», «4», «5». Причем ПЭТ (он же единица) можно сдать не только прозрачный, но и белый – упаковка от молока, кефира и других напитков. Кроме того, на бутылках допускается наличие крышек, колец и этикеток. Более подробные правила приема можно посмотреть здесь. Ежедневно в пункте работает промоутер, готовый в любой момент помочь разобраться в тонкостях. Из минусов – «Правила деления» находятся далековато, поэтому местоположение подойдет не всем.
Год назад в Петербурге заработало «Экотакси», с помощью которого можно сдать вторсырье на переработку, не выходя из дома. Этот способ подходит тем, кто не имеет возможности добраться до пунктов, но готов платить за это другим. Сервис работает по принципу службы доставки: вы сортируете отходы дома, оформляете заявку, после чего ваше сырье забирают и отвозят на перерабатывающие предприятия. «Экотакси» можно сдать почти все виды пластика: «1» (в том числе окрашенный), «2», «3», «4», «5» и «6».
Также можно сдать стекло, металл, макулатуру (даже упаковку от чипсов «Pringles»), тетрапак, использованные зубные щетки, гаджеты, пенопласт и одежду. Полный список здесь. Это действительно удобно, но требует финансовых затрат – вывоз трех больших пакетов (вроде самых крупных из тех, что можно купить на кассе в супермаркете) вторсырья обойдется в 400 рублей.
Каждую первую субботу месяца в 23 точках Петербурга проводятся акции «РазДельного сбора», где волонтеры движения собирают сырье и отправляют его в переработку. Здесь принимают пластик с маркировками «2», «4» и «5», упаковочный пенопласт от техники, тетрапак, CD- и DVD-диски, металл. С недавнего времени на акциях нельзя сдать стекло, макулатуру и пластик с маркировкой PET/«1». Такое решение стало вынужденной мерой: количество участников за последнее время сильно выросло, как и объем вторсырья, из-за чего затраты на транспортировку мусора не покрываются грантами. Но организаторы отмечают, что это хороший способ «приучить» петербуржцев заниматься раздельным сбором самостоятельно. Тем, кто только делает первые шаги на пути к экосознательности, перед сдачей вторсырья следует изучить инструкцию, в которой подробно расписано, что можно приносить, а что нет.
Куда отправляют отходы и что с ними происходит?
Собранные отходы отправляются на досортировочные станции – конвейеры, где люди вручную отбирают сырье. После – на перерабатывающие предприятия, этим в России занимаются частные компании. Например, «Glass Recycling Russia» заготавливает и перерабатывает стекло. Это идеальный материал, который не теряет своих свойств, его можно использовать бесконечное количество раз. Из стеклянных бутылок одинакового цвета сделают такие же бутылки, в противном случае их отправят на стройматериалы — стекловату и пеностекло.
Также есть «Рус Ресайклинг Компани» – компания, которая занимается макулатурой, стеклотарой, ПЭТ бутылками, тетрапаком в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. Например, из макулатуры производят гофрокартон, офисную бумагу, кровельные материалы, подставки для стаканчиков кофе и коробки для хранения яиц, а газетную целлюлозу добавляют в гипсокартон.
В Новом Девяткино сейчас работает цех, который ежемесячно перерабатывает 100 тонн пластиковых бутылок. Из них получается материал «флекс» – его используют в производстве одежды, стреп-лент, технических емкостей и других бытовых предметов. Об этом предприятии мы подробно рассказывали здесь. В поселке Петро-Славянка есть компания по вторичной переработке редких и сложных пластиков: там принимают строительный мусор, дорожные знаки, пластиковые карты и зубные щетки. Ежемесячно перерабатывается около 50 тонн материалов, из которых потом делают швабры, ведра и другие предметы.
Текст: Софья Зима
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