18+

Гороскоп по-петербургски (что? да!) на конец 2019-го и 2020 год

«Собака.ru » попросила автора культового блога «Ретроградный Меркурий» Олю Осипову сделать прогноз на 2020 год с петербургской пропиской (но он подходит всем жителям Земли!). Теперь мы не уверены, а хотели ли все это знать? Впрочем, вот вам подсказка по выживанию!

Привет, петербургские! Это ваша инструкция по выживанию на 2020 год. Обращайтесь к ней в моменты, когда вы, как Гурбангулы Бердымухамедов, доезжаете до самого краешка врат ада, чтобы не грохнуться туда. Ничего не бойтесь и ничему не удивляйтесь: это планета Земля, тут так принято. Держитесь!

Юпитер, который обычно отвечает за нашу удачу, еще в конце 2019-го попробует догнать Сатурн, войдет в знак Козерога и проторчит там целый год. В такой позиции Юпитер — сам по себе слабак, поэтому на удачу в этом году рассчитывать не придется. Помощь не придет. Мы должны выбраться отсюда сами.

В последний раз, когда Юпитер объединялся с Сатурном, Россия получила Путина, поэтому ждать в этом году мы можем самого странного. Запасайтесь шапочками из фольги и веселыми костюмчиками, чтобы в случае чего сказаться ненормальными и бежать в сторону горизонта, срывая цветные одежды. 

Помощь не придет. Мы должны выбраться отсюда сами

Сатурн, как полная скотина, весь год будет разносить все, что ему кажется для вас неприемлемым. Будьте готовы к его поведению строгого учителя, который в 2020-м раздаст подзатыльников каждому, кто облажался. Юпитер, как верный пес, попробует залечить все ваши раны, какие останутся от Сатурна. Не злитесь и потерпите.

Готовьтесь, что зима и ранняя весна (которая в Петербурге тоже вполне еще зима), станут проверкой на прочность. Обзаведитесь стальным хребтом и привычкой быть честным. Год Металлической Крысы не позволит лгунишкам выйти сухими из воды. Готовьтесь, что все тайное станет явным. Лучше сознаться заранее, пока вы не навлекли ярость Вселенной. ­

  • Меркурий

Не пытайтесь зимой подставить невиновного, убить старуху-процентщицу, уволить беременную сотрудницу или завести себе любовника — все это обернется горькими слезами, которые придется отковыривать от лица во время февральских морозов. Брыкайтесь при любых проявлениях в вас достоевщины в сторону дионисийских мистерий. Ориентируйтесь на Бузову (Ольга — из Петербурга, вы помните, да?), но не перегибайте.

С 17 февраля до 10 марта Меркурий станет ретроградным, и всем нам лучше бы найти заранее какое-нибудь бомбоубежище или укромную нору. Паршивых периодов, когда Меркурий будет пятиться попой и сносить на своем пути все, что плохо прикрепили, будет три. Второй настигнет нас летом и продлится с 18 июня по 12 июля. Третий придет в месяц грусти и простуд с 14 октября и останется с нами до 3 ноября. В эти периоды лучше бы не подписывать никаких важных документов, не иметь дела с покупкой посудомойки для тещи или фена для себя, нельзя начинать проекты, планировать отпуск, побег, захват мирового господства или кражу Рембрандта из Эрмитажа. Постарайтесь в это время не поругаться со своим партнером, потому что тогда он вполне может стать не вашим, а еще чьим-нибудь. Периоды ретроградного Меркурия годятся только для того, чтобы терпеть, изредка дышать (не очень громко) и закрывать вспучивающиеся гештальты с бывшими. Все, что связано с прошлым, в это время можно разрешить, а о будущем подумаете потом, если, конечно, дотерпите.  

Большие шансы встретить будущего сожителя у Овнов, Тельцов, Раков, Дев, Весов, Стрельцов и Водолеев

К весне всех немножечко попустит. В марте Сатурн на четыре месяца уйдет от Козерога к болтливому и свободолюбивому, что ваш кот, Водолею. Постарайтесь весной не зажиматься в общении. Стать недоверчивым и пугливым в 2020-м проще, чем кажется, поэтому постарайтесь заранее запастись таблетками от паранойи и тревожности, поклоняйтесь данности с убогими ее мерилами, как завещал Бродский. Не впадайте в крайности, чтобы не стать тем самым стремным прохожим, которому все стараются не смотреть в глаза.

Если вы настроены, наконец-таки, встретить свою любовь, то придется быть чуть более раскрепощенным. Большие шансы встретить будущего сожителя у Овнов, Тельцов, Раков, Дев, Весов, Стрельцов и Водолеев. Сходить в ЗАГС на Английской набережной и потратить кучу денег на тамаду и алкогольную интоксикацию выпадет Ракам и Скорпионам. Полный мэтч с будущими бывшими может достаться Рыбам, Козерогам и Львам. У Близнецов один шанс встретить партнера — слезть с космических качелей и немножечко постоять на земле. Как самому отлетевшему знаку, Близнецам стоит готовиться к переменам и освобождению от ненужных отношений. Перенесите все достойно и постарайтесь не упустить свой шанс.

  • Юпитер

Апрель и май обещают изменения. Кому-то из нас придется искать новую работу, а кому-то паковать коробки и ругаться с грузчиками, которые могут грохнуть дорогущую люстру. 2020 год — это то время, когда можно скопить какую-нибудь сумму на третий вторник самого кризисного месяца. Постарайтесь не перегибать палку с трудоголизмом, чтобы не закончить кароси (*Кароси (яп. каро:си) — японский термин, означающий смерть от переработки). Поделите время поровну между семьей и работой, иначе однажды вы вернетесь к тому, с чего начинали: холостяцкому ужину из микроволновки и пиву в банках с грустной иронией Довлатова. Если встанет выбор между беременностью и работой, Юпитер рекомендует выбирать пузо, пеленки и веселый визг. 

Ближе к середине лета (разумеется, после того как Меркурий развернется в обычную сторону), наступит штиль. Никаких резких поворотов на небе не ожидается. Постарайтесь угомониться и подумать над своим поведением и вы. Валяйтесь на набережной «Севкабель Порта», смотрите на проплывающие облака и проходящую юность. Пусть все будет так до тех пор, пока мелкий дождь зарядит, ведь больше уже ничего не будет. 

Не упускайте шансов и не бойтесь облажаться

В осень лучше всего врываться со списком дел и планов. Сконцентрируйте свои силы, и пока Сатурн торчит в Козероге (до декабря), постарайтесь их бросить на что-нибудь очень важное. В конце года есть шанс заложить крепкий, как ваша вера в светлое будущее, фундамент для какого-нибудь очень важного и особенного дела.

Не упускайте шансов и не бойтесь облажаться. Следуйте инструкциям и не ищите смысла там, где его нет. Помните, что всего страшней для человека стоять с поникшей головой и ждать автобуса и века на опустевшей мостовой.

sobaka,
Комментарии

Наши проекты