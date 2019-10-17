«Собака.ru » попросила автора культового блога «Ретроградный Меркурий» Олю Осипову сделать прогноз на 2020 год с петербургской пропиской (но он подходит всем жителям Земли!). Теперь мы не уверены, а хотели ли все это знать? Впрочем, вот вам подсказка по выживанию!
Гороскоп по-петербургски (что? да!) на конец 2019-го и 2020 год
Привет, петербургские! Это ваша инструкция по выживанию на 2020 год. Обращайтесь к ней в моменты, когда вы, как Гурбангулы Бердымухамедов, доезжаете до самого краешка врат ада, чтобы не грохнуться туда. Ничего не бойтесь и ничему не удивляйтесь: это планета Земля, тут так принято. Держитесь!
Юпитер, который обычно отвечает за нашу удачу, еще в конце 2019-го попробует догнать Сатурн, войдет в знак Козерога и проторчит там целый год. В такой позиции Юпитер — сам по себе слабак, поэтому на удачу в этом году рассчитывать не придется. Помощь не придет. Мы должны выбраться отсюда сами.
В последний раз, когда Юпитер объединялся с Сатурном, Россия получила Путина, поэтому ждать в этом году мы можем самого странного. Запасайтесь шапочками из фольги и веселыми костюмчиками, чтобы в случае чего сказаться ненормальными и бежать в сторону горизонта, срывая цветные одежды.
Сатурн, как полная скотина, весь год будет разносить все, что ему кажется для вас неприемлемым. Будьте готовы к его поведению строгого учителя, который в 2020-м раздаст подзатыльников каждому, кто облажался. Юпитер, как верный пес, попробует залечить все ваши раны, какие останутся от Сатурна. Не злитесь и потерпите.
Готовьтесь, что зима и ранняя весна (которая в Петербурге тоже вполне еще зима), станут проверкой на прочность. Обзаведитесь стальным хребтом и привычкой быть честным. Год Металлической Крысы не позволит лгунишкам выйти сухими из воды. Готовьтесь, что все тайное станет явным. Лучше сознаться заранее, пока вы не навлекли ярость Вселенной.
Не пытайтесь зимой подставить невиновного, убить старуху-процентщицу, уволить беременную сотрудницу или завести себе любовника — все это обернется горькими слезами, которые придется отковыривать от лица во время февральских морозов. Брыкайтесь при любых проявлениях в вас достоевщины в сторону дионисийских мистерий. Ориентируйтесь на Бузову (Ольга — из Петербурга, вы помните, да?), но не перегибайте.
С 17 февраля до 10 марта Меркурий станет ретроградным, и всем нам лучше бы найти заранее какое-нибудь бомбоубежище или укромную нору. Паршивых периодов, когда Меркурий будет пятиться попой и сносить на своем пути все, что плохо прикрепили, будет три. Второй настигнет нас летом и продлится с 18 июня по 12 июля. Третий придет в месяц грусти и простуд с 14 октября и останется с нами до 3 ноября. В эти периоды лучше бы не подписывать никаких важных документов, не иметь дела с покупкой посудомойки для тещи или фена для себя, нельзя начинать проекты, планировать отпуск, побег, захват мирового господства или кражу Рембрандта из Эрмитажа. Постарайтесь в это время не поругаться со своим партнером, потому что тогда он вполне может стать не вашим, а еще чьим-нибудь. Периоды ретроградного Меркурия годятся только для того, чтобы терпеть, изредка дышать (не очень громко) и закрывать вспучивающиеся гештальты с бывшими. Все, что связано с прошлым, в это время можно разрешить, а о будущем подумаете потом, если, конечно, дотерпите.
К весне всех немножечко попустит. В марте Сатурн на четыре месяца уйдет от Козерога к болтливому и свободолюбивому, что ваш кот, Водолею. Постарайтесь весной не зажиматься в общении. Стать недоверчивым и пугливым в 2020-м проще, чем кажется, поэтому постарайтесь заранее запастись таблетками от паранойи и тревожности, поклоняйтесь данности с убогими ее мерилами, как завещал Бродский. Не впадайте в крайности, чтобы не стать тем самым стремным прохожим, которому все стараются не смотреть в глаза.
Если вы настроены, наконец-таки, встретить свою любовь, то придется быть чуть более раскрепощенным. Большие шансы встретить будущего сожителя у Овнов, Тельцов, Раков, Дев, Весов, Стрельцов и Водолеев. Сходить в ЗАГС на Английской набережной и потратить кучу денег на тамаду и алкогольную интоксикацию выпадет Ракам и Скорпионам. Полный мэтч с будущими бывшими может достаться Рыбам, Козерогам и Львам. У Близнецов один шанс встретить партнера — слезть с космических качелей и немножечко постоять на земле. Как самому отлетевшему знаку, Близнецам стоит готовиться к переменам и освобождению от ненужных отношений. Перенесите все достойно и постарайтесь не упустить свой шанс.
Апрель и май обещают изменения. Кому-то из нас придется искать новую работу, а кому-то паковать коробки и ругаться с грузчиками, которые могут грохнуть дорогущую люстру. 2020 год — это то время, когда можно скопить какую-нибудь сумму на третий вторник самого кризисного месяца. Постарайтесь не перегибать палку с трудоголизмом, чтобы не закончить кароси (*Кароси (яп. каро:си) — японский термин, означающий смерть от переработки). Поделите время поровну между семьей и работой, иначе однажды вы вернетесь к тому, с чего начинали: холостяцкому ужину из микроволновки и пиву в банках с грустной иронией Довлатова. Если встанет выбор между беременностью и работой, Юпитер рекомендует выбирать пузо, пеленки и веселый визг.
Ближе к середине лета (разумеется, после того как Меркурий развернется в обычную сторону), наступит штиль. Никаких резких поворотов на небе не ожидается. Постарайтесь угомониться и подумать над своим поведением и вы. Валяйтесь на набережной «Севкабель Порта», смотрите на проплывающие облака и проходящую юность. Пусть все будет так до тех пор, пока мелкий дождь зарядит, ведь больше уже ничего не будет.
В осень лучше всего врываться со списком дел и планов. Сконцентрируйте свои силы, и пока Сатурн торчит в Козероге (до декабря), постарайтесь их бросить на что-нибудь очень важное. В конце года есть шанс заложить крепкий, как ваша вера в светлое будущее, фундамент для какого-нибудь очень важного и особенного дела.
Не упускайте шансов и не бойтесь облажаться. Следуйте инструкциям и не ищите смысла там, где его нет. Помните, что всего страшней для человека стоять с поникшей головой и ждать автобуса и века на опустевшей мостовой.
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