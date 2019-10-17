Гороскоп по-петербургски (что? да!) на конец 2019-го и 2020 год

Привет, петербургские! Это ваша инструкция по выживанию на 2020 год. Обращайтесь к ней в моменты, когда вы, как Гурбангулы Бердымухамедов, доезжаете до самого краешка врат ада, чтобы не грохнуться туда. Ничего не бойтесь и ничему не удивляйтесь: это планета Земля, тут так принято. Держитесь!

Юпитер, который обычно отвечает за нашу удачу, еще в конце 2019-го попробует догнать Сатурн, войдет в знак Козерога и проторчит там целый год. В такой позиции Юпитер — сам по себе слабак, поэтому на удачу в этом году рассчитывать не придется. Помощь не придет. Мы должны выбраться отсюда сами.

В последний раз, когда Юпитер объединялся с Сатурном, Россия получила Путина, поэтому ждать в этом году мы можем самого странного. Запасайтесь шапочками из фольги и веселыми костюмчиками, чтобы в случае чего сказаться ненормальными и бежать в сторону горизонта, срывая цветные одежды.