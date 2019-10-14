Статистика дня: 95% россиян испытывают стресс, 34% — постоянно

Основной группой, испытывающей постоянный стресс, являются россияне в возрасте от 26 до 45 лет — они составляют 40% опрошенных. Менее подвержены этому люди пенсионного возраста — лишь 18% респондентов заявили об испытываемом стрессе. Для большинства россиян стресс проявляется в тревожности и беспокойстве (48%), усталости (47%) или нарушениях сна (41%).

И женщины, и мужчины предпочитают справляться со стрессом при помощи близких — делятся своими переживаниями в кругу семьи 54 и 44% россиян соответственно. Также помогают занятия спортом — к ним прибегают 38 и 27% жителей страны.

Еще немного статистики. 55% россиян ни разу не были в театре, консерватории или музее — столько же почти не читают или вообще не читают книги. Только 11% считают нормальным дружественные поцелуи двух мужчин при встрече — 86% респондентов считают такой жест неуместным. 47% жителей страны выступили за равные права для сексуальных меньшинств. 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов. 65% россиян считают себя оптимистами, а каждый пятый житель России лечится от простуды чаем с малиной и куриным бульоном.

68% россиян считают высшее образование необязательным условием успешной карьеры, 59% россиян не готовы поменять бумажные паспорта на электронные. 73% россиян оценили состояние окружающей среды с своем регионе как критическое, 51% россиян назвали лечение и покупку лекарств главной нуждой, на которую не хватает денег, 59% россиян считают ЕГЭ неэффективным способом оценки знаний, а 77% российских школьников и студентов считают IT-профессии самыми перспективными.

К 2036 году на 1000 мужчин придется 1128 женщин. Всему виной — высокая смертность среди мужчин. А вот среднестатистическая невеста в России «постарела» на восемь лет — охотнее всего выходят замуж в возрасте 25-34 лет.