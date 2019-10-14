Татьяна Черниговская Льву Лурье: «В мире творится полное безумие — ему требуется психиатр»

Лев: С одной стороны, это был кризис советского высшего образования, особенно гуманитарного, — то, что преподаватели побаивались говорить на лекциях, они говорили в «Академичке». Профессор Холшевников десять раз подумал бы, прежде чем в аудитории рассказать, что именно имел в виду Мережковский, когда он писал свои труды против большевиков. А сказать это каким-то нашим приятелям за чашкой кофе он вполне мог — страха особого уже не было. Люди этого круга ездили в Тарту на семинары к Лотману. Это было не формальное обучение, а пребывание в кругу себе подобных — тех, кого, в общем, и называют русской интеллигенцией. Она самообразовывалась снизу. Существовал целый пласт так называемых «старичков», которые знали очень много, но не сразу ­раскрывались — еще не факт, что пустили бы тебя к себе. Было важно, к кому из них ты ходишь. Кто-то ходил к Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, а кто-то — к Лидии Яковлевне Гинзбург.

Татьяна: Да, я помню, как пекла блины ей на масленицу. Она сидела как огромная черепаха, хлопала рюмочку за рюмочкой и приговаривала: «Главное — закусывать!» (Смеется.)

Лев: Не могу не сказать об исключительно положительной роли, которую сыграл ЕГЭ. Способности теперь имеют значение, и лучшие получают лучшее.

Татьяна: Полностью согласна. Когда мы собираем бакалавров в первый день учебного года, то выясняется, что процентов семьдесят из них приехали из самых удаленных городов и весей страны. Это бесспорный плюс — без ЕГЭ эти дети никогда не попали бы ни к нам, ни в МГУ. Другой вопрос, что к высоким баллам ЕГЭ, которые зачастую получают просто ребята с хорошей памятью, требуется еще что-то.

Лев: Ну, это все равно, что говорить, будто уровень РОЭ или белка в крови сообщают что-то о состоянии организма человека, но далеко не все. Да, не все. Но это все же хоть какой-то объективный вариант измерения. Потому что письменный или тем более устный экзамен в школе (от последних, кстати, у нас в гимназии отказались) не может быть таким объективным критерием оценки знаний ученика. Идет экзамен, ты видишь, что умный мальчик допустил ошибку, ты же не хочешь испор­тить ему жизнь — идешь и подсказываешь правильный ответ. Я и сам в этом не раз участ­вовал. Но вопрос в том, что происходит потом со всеми этими умными ребятами, окончившими, в том числе, Смольный факультет — русская наука, особенно гуманитарная, переживает далеко не самые лучшие времена.

Татьяна: Она требует среды, того, что академик Раушенбах называл «питательным бульоном».

Лев: Да, среды, а также перспектив. Понятно, что сейчас перспектив у выпускников гуманитарных вузов просто нет — в России, в отличие от стран Западной Европы или Америки, не существует традиции закончить столичный университет и делать карьеру в провинции, где-нибудь в Борисоглебске или Ельце.

Татьяна: Да, и эти ребята, как правило, уходят из науки.

Лев: В этом году исполняется тридцать лет 610-й гимназии, и можно подвести некоторые итоги того, что получилось. А получается, что лучше всего себя реализовала главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская, она из самого первого выпуска. Я не могу сказать, чтобы кто-то из наших блестящих выпускников стал по-настоящему крупным ученым, хотя есть вполне успешные. Страшно интересная тенденция, которая тоже о многом говорит — очень способные люди ушли в какой-то странный бизнес. Например, производство сидра в Петербурге почти полностью монополизировано выпускниками 610-й гимназии, так же, как самые популярные бары, вроде «Хроников» или «Бейрута» тоже принадлежат им, закончившим матмех или филфак СПбГУ.

В России сильно постарел режим, во главе которого наши сверстники, а мы уже все-таки не первой молодости. Уходить они не хотят, и понятно почему — транзит власти чрезвычайно опасен для них самих. А это означает, что перспектив у поколения сорокалетних чем дальше, тем меньше. Люди, которым сейчас за пятьдесят, ровесники Андрея Константинова или Романа Абрамовича, застали перестройку в возрасте около двадцати лет, из них образовались олигархи. Следующее поколение возраста Сергея Шнурова, Олега Тинькова или Ники Белоцерковской тоже состоялось. Но поколение наших выпускников 1995 года пришло в жизнь, когда все главные места уже были поделены. Впрочем, так в России было всегда. Можно вспомнить присказку про то, как «гости государевы купца назначают». Вот и теперь по-настоящему крупных бизнесменов назначают в Смольном или в Кремле — их выбирают не на свободном рынке. И поэтому гастрономический бизнес, который не слишком интересует государство, у нас процветает, а с машиностроением есть проблемы.