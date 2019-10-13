Минздрав сообщил о сокращении пассивного курения в России на 40%

Глобальная кампания против табака началась в России в 2013 году с запрета рекламы по телевидению и в прессе. После этого ввели запрет на курение в общественных местах, а цены на табачную продукцию выросли в несколько раз. В прошлом году Минздрав планировал убрать сигареты из магазинов к 2050 году. Чиновники убеждены, что после отказа от продажи сигарет, государство сможет не тратиться на выявление и лечение заболеваний, вызванных курением, а также на социальные выплаты от этих болезней.

