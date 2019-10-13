В России распространенность пассивного курения снизилась на 40% – речь идет о нескольких миллионах человек. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай в интервью радиостанции «Говорит Москва». Как он отмечает, таких результатов удалось достичь с помощью антитабачной кампании.
Минздрав сообщил о сокращении пассивного курения в России на 40%
«Социологическое исследование показало, что 8-9 из 10 бывших курильщиков поддерживают антитабачное законодательство», — поделился Олег Салагай. По данным ВЦИОМ, потребление табака среди россиян значительно снизилось, однако курить продолжают 29% жителей страны.
Глобальная кампания против табака началась в России в 2013 году с запрета рекламы по телевидению и в прессе. После этого ввели запрет на курение в общественных местах, а цены на табачную продукцию выросли в несколько раз. В прошлом году Минздрав планировал убрать сигареты из магазинов к 2050 году. Чиновники убеждены, что после отказа от продажи сигарет, государство сможет не тратиться на выявление и лечение заболеваний, вызванных курением, а также на социальные выплаты от этих болезней.
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