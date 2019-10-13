В воскресенье, 13 октября, на Васильевском острове организовали акцию, которую посвятили проблемам намывных территорий, сообщает «Росбалт». Местные жители вышли на площадь Европы с требованиями разместить школу, детский сад и поликлинику, организовать полицейский пункт и построить дорогу вместо троп.
Жители намывных территорий Васильевского острова устроили акцию с требованием решить проблемы микрорайона
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Фото: скриншот с онлайн-трансляции акции
Активисты собирают подписи под обращением к Беглову с просьбой решить проблемы микрорайона. Как отмечают организаторы акции, дорожную инфраструктуру власти построят власти только через два года, о чем им заявил петербургский Комитет по благоустройству.
«Я нигде не встречал такого безразличия власти, — подчеркнул местный житель Александр Верховцев. — Со стороны администрации здесь не сделано ровным счетом ничего».
На протесте присутствовали и представители власти. Например, и.о. главы округа «Морской» Татьяна Кольцова пояснила, что у муниципального совета нет полномочий, чтобы решить местные проблемы, ведь территория намывных территорий – строительная площадка до 2024 года. А депутат петербургского Заксобрания Максим Резник поддержал местных жителей и призвал привлечь внимание губернатора Александра Беглова.
Напомним, что ранее на Васильевском острове появился «бульвар обещаний Смольного», «песочница Беглова» и контейнер для сбора денег на дороги. А также петербуржцы на площади Европы самостоятельно высадили зеленый оазис на месте бывшей заасфальтированной парковки — там появилось более 70 крупных елей и сосен, 500 саженцев кустарников, а также централизованная клумба.
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