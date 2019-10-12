Проект поправок в ПДД об электросамокатах и гироскутерах подготовят к концу октября

Как он сообщает, новые правила пройдут согласования с «заинтересованными органами власти» и общественностью. Будут ли поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях, в МВД не уточнили. Сейчас штраф для пользователей СИМ составляет 500 руб.