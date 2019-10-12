МВД России и Министерство транспорта за две недели должны подготовить проект поправок в ПДД об использовании электросамокатов и гироскутеров, пишет ТАСС со ссылкой на начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрия Митрошина.
Проект поправок в ПДД об электросамокатах и гироскутерах подготовят к концу октября
Как он сообщает, новые правила пройдут согласования с «заинтересованными органами власти» и общественностью. Будут ли поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях, в МВД не уточнили. Сейчас штраф для пользователей СИМ составляет 500 руб.
Ранее стало известно, что в Правила дорожного движения введут новое понятие «средства индивидуальной мобильности», к которым будут относиться электросамокаты, моноколеса и гироскутеры. Их владельцы будут передвигаться по велосипедным дорожкам или по тротуарам, не разгоняясь выше 20 км/ч.
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