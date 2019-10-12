Благотворительный магазин «Спасибо!» запустил акцию «От Бинта!», цель которой – помочь «Больнице» расходными материалами

С 14 по 28 октября в магазинах по адресам Ковенский 23, Чкаловский 5, Гороховая 50/79, 8 линия ВО 55, Нарвский 19, Измайловский 18 принимают купленные бинты – их можно оставить на кассе с пометкой «Для ББ». «Благотворительная Больница» нуждается в марлевых бинтах (стерильных и нестерильных, в групповой упаковке и в индивидуальной, разных размеров); трубчатых бинтах, известных в народе как сеточка, для фиксации повязок, 5 и 6 размеры – они предназначены для живота, спины и беред; марлевых салфеток 45 на 29, а также эластичных бинтах.