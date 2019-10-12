Благотворительный магазин «Спасибо!» приглашает петербуржцев принять участие в третьей по счету акции «От Бинта!», цель которой – помочь «Больнице» расходными материалами. «C наступлением холодов, пока большинство зябко ёжится у батарей, её сотрудники продолжают напряжённо работать. В том числе регулярно наведываться в «Пункты Обогрева», где они осматривают бездомных людей, делают им перевязки и назначают лечение. Перевязки – значит бинты. Много бинтов, которые им не собрать в одиночку», – сообщается в посте.
Благотворительный магазин «Спасибо!» запустил акцию «От Бинта!», цель которой – помочь «Больнице» расходными материалами
С 14 по 28 октября в магазинах по адресам Ковенский 23, Чкаловский 5, Гороховая 50/79, 8 линия ВО 55, Нарвский 19, Измайловский 18 принимают купленные бинты – их можно оставить на кассе с пометкой «Для ББ». «Благотворительная Больница» нуждается в марлевых бинтах (стерильных и нестерильных, в групповой упаковке и в индивидуальной, разных размеров); трубчатых бинтах, известных в народе как сеточка, для фиксации повязок, 5 и 6 размеры – они предназначены для живота, спины и беред; марлевых салфеток 45 на 29, а также эластичных бинтах.
«Благотворительная Больница» – волонтерский проект, оказывающий медико-консультационную помощь бездомным людям. Он существует с 2018 года. Медики и ассистенты «Больницы» выезжают в рейсы Ночного автобуса Ночлежки, проводят дежурства в сезонных Пунктах Обогрева, совершают обходы в приютах города. Они также выходят в аутрич, чтобы помочь тем, кто не может прийти самостоятельно: людям, живущих в заброшенных домах, садоводствах, на пустырях.
Напомним, что петербургский благотворительный магазин «Спасибо!» планирует запустить сеть фудшеринга — в городе появятся специальный пункты обмена ненужными продуктами. Таким образом создатели программы планируют помочь петербуржцам прийти к осмысленному потреблению, а нуждающиеся будут обеспечены едой.
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