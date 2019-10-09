Анна Семак: «Планирую усыновить еще одного ребенка — знаю, что он точно будет темнокожим»

«Я по жизни серфер: все время ловлю волну, а там — то замесит, то вынесет на гребень»
Думаю, что секрет популярности моего блога в том, что я не следую никаким правилам и не спешу монетизировать свою платформу, занимаясь, так сказать, духовной благотворительностью, действуя интуитивно. Проведя два-три года в инстаграме, я точно знаю, какой пост вызовет максимальный шквал комментариев, а какие темы категорически нельзя затрагивать. Стоит написать, что ты жертва — обокрали, обидели, оклеветали — будет огромный отклик. Почему-то у нас люди так устроены, что обожают жертв и слабых. Когда обнажаешь свое несовершенство: «Утром я поняла, что я ужасная мать, все пропало, каша убежала, дети не причесаны, сижу, плачу» — все, ты на пике. Задет тревожный триггер — восемьдесят пять процентов русских женщин считают себя не лучшими матерями. Мне в комментариях часто задают вопрос, отчего ко мне обращаются за советом, я же не психолог. Но факт: ежедневно я получаю тысячи писем от женщин, оказавшихся в сложной ситуации, и если я вижу, что могу помочь, то реагирую. Для того чтобы утешить человека, попавшего в беду или находящегося на грани нервного срыва, не всегда необходимо специальное образование, достаточно нескольких добрых слов. К тому же психология в чистом виде не совсем сочетается с моей православной прошивкой, и всегда надо учитывать, что каждый случай уникален, каждый человек неповторим.
Да, многие рабочие формулы, своды правил, советы специалистов прекрасно работают, помогают наладить отношения с детьми, выстроить границы в семье, дают понять причину отклонений. Но вот подсаживаться на иглу психоанализа, если нет на то серьезных причин, я не вижу смысла.
Я несколько лет была в терапии, дружу и общаюсь с прекрасными специалистами в этой области, спрашиваю совета в сложных ситуациях с детьми. Со многим соглашаюсь, однако в православии все упование приходится на Бога и ни одного процента на себя: «Господи, да будет воля твоя, не моя». А в психологии, как, кстати, и в практике йоги, ты незаметно сам становишься центром мироздания и тогда тебе уже Бог не нужен. Зачем, если можно просить у безликой вселенной или великой пустоты?
В своем инстаграме я не веду пропаганду здорового образа жизни, не борюсь за права братьев-веганов, но открыто проповедую свое вероисповедание, учение Христа. Со временем моя аудитория поняла, что женщина с тату и в рокерских ботинках может ходить на причастие, что православие — это не юбки в пол, грязные волосы и скорбь в глазах, что православие — это прежде всего про любовь и добро. Для многих это стало откровением. Я рада, что сломала систему представлений о духовности, ведь внешняя сторона совершенно ничего не значит.
Я как серфер по жизни — то замесило, то вынесло на гребень. В своих ответах на вопросы читателей я ловлю тонкую грань между психологией и православием, используя личный опыт и проверенные книжные формулы, от которых не должно быть никакого вреда. Я не даю прямых советов, но стараюсь отсылать людей либо к азам базовой психологии, либо к «инстаграм-проповеднику» отцу Павлу Островскому — в зависимости от состояния человека и его готовности воспринимать разную информацию.
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