Анна Семак: «Планирую усыновить еще одного ребенка — знаю, что он точно будет темнокожим»

«Эти книжки взорвут планету»

Сейчас я работаю над серией из шести книг для детей, на них будет стоять возрастная категория: от трех до девяносто девяти лет. Я пишу книги-зеркала, чтобы взрослый нашел в них свое, а ребенок — свое.

В истории закладываю глубокий социальный подтекст. Например, когда я писала рассказ про мальчика, которого воспитывали няни, то постаралась им стать, вспоминала свои ошибки, чувствовала боль своих детей. Была ребенком, который растет в лесу чужих женских ног, где одни — как баобабы, волосатые, крепкие, в стукающих об пол подошвах облезлых тапок, другие — тонкие, как березы, обтянутые чулком. Он пробует выживать в этом мире-лесу, где люди меняются в тот самый миг, когда за мамой, которая уходит на работу или на вечеринку, закрывается дверь. Пробует отстаивать свои права, чему-то учиться, справляться со своими эмоциями. Мораль в том, что суть материнства заключается не в тупом следовании социальным правилам и воспитании успешного зомби, не в том, чтобы дать ему хорошее образование, балет по воскресеньям, одежду и правильное питание. Все это полная ерунда. Самое главное — сесть на пол рядом со своим ребенком, подружиться с ним, поверить в него по-настоящему, подарить свободу.

Не давить, не пытаться навязать то, что сам в детстве не успел сделать: только тогда из него вырастет личность.

Другая книга получилась очень-очень забавной: она про песика-вегана, который ездил по всему свету и везде пытался пообедать, объясняя, почему не ест друзей. Готовые истории будут отданы для перевода на несколько языков. Мой литературный агент считает, что эти книжки взорвут планету. Она просто верит во все, что я пишу. (Смеется.)

«Как художник я имею право выбирать любую форму, какую захочу»

Издательство попросило меня написать книгу про Сергея, что поначалу поставило меня в тупик — я ненавижу все эти однотипные биографии футболистов, которые, я уверена, читают только близкие родственники самих футболистов.

Но потом подумала, что это может быть роман в письмах — доступная и в то же время очень личная форма повествования. Я из тех авторов, которые бесконечно вдохновляются, читая разного рода литературу, обращают внимание на то, сколько знаков в главе, каким образом развивается сюжет, как формируется повествование. Хожу в букинистические магазины, покупаю старые книги.

На данный момент мне не встречалось ничего красивее «Романа с кокаином» М. Агеева, я эту книгу смакую, разве что не намазываю на себя, как дорогой крем. Иногда ловлю себя на мысли: но так же нельзя сказать! И в этом заключен девиз hack the system — как раз можно! Как нонконформист или современный художник, считаю, что тоже имею право выбрать любую форму или микс форматов, потому что кто сказал, что я должна писать только так? Установки существуют для того, чтобы их преодолевать.