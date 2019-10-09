Прибегают к помощи антибиотиков 13% россиян, 11% предпочитают отечественные противовирусные препараты. Иммуномодуляторы — препараты для подавления активности лимфоидных клеток при воспалительных реакциях — принимают всего 8% жителей страны. Большинство лечатся при помощи «традиционных» русских методов — чая с малиновым вареньем, а также куриным бульоном и медом.

Также россияне начали больше доверять вакцинации от гриппа. В 2018 году показатель доверия составлял 37%, в текущем — 66%. 36% делаю прививки ежегодно, 31% опрошенных прибегают к вакцинации только если подвернется удобный случай. «Чаще всего опрошенные делают прививки в государственной поликлинике (53%). В мобильных пунктах или частных клиниках прививаются 18%», — следует из результатов исследования.