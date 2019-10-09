Почти каждый пятый житель России предпочитает обходиться без лекарств во время простуды. 17% россиян лечатся «бабушкиным методом» — чаем с малиной, куриным бульоном и медом.
Статистика дня: каждый пятый житель России лечится от простуды чаем с малиной и куриным бульоном
Прибегают к помощи антибиотиков 13% россиян, 11% предпочитают отечественные противовирусные препараты. Иммуномодуляторы — препараты для подавления активности лимфоидных клеток при воспалительных реакциях — принимают всего 8% жителей страны. Большинство лечатся при помощи «традиционных» русских методов — чая с малиновым вареньем, а также куриным бульоном и медом.
Также россияне начали больше доверять вакцинации от гриппа. В 2018 году показатель доверия составлял 37%, в текущем — 66%. 36% делаю прививки ежегодно, 31% опрошенных прибегают к вакцинации только если подвернется удобный случай. «Чаще всего опрошенные делают прививки в государственной поликлинике (53%). В мобильных пунктах или частных клиниках прививаются 18%», — следует из результатов исследования.
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