«Непоправимый вред как Университету, так и развитию науки и образования в России в целом»: письмо с протестом против переезда СПбГУ в Пушкин собрало 800 подписей

В воскресенье, 6 октября, письмо с протестом против переезда Санкт-Петербургского государственного университета в Пушкин набрало более 800 подписей. Его разместили в открытом доступе.

Среди подписавшихся под письмом лишь 167 человек являются сотрудниками СПбГУ, а оставшаяся часть — это выпускники, родители студентов и сочувствующие. В письме сообщается о том, что 1 октября показали план переезда университета в Пушкин, при котором только строительство кампуса обойдется в 45 млрд руб. Они отмечают, что «конечная стоимость переезда и оснащения нового кампуса будет гораздо выше». Такой дорогостоящий проект, по мнению авторов письма, нанесет «безусловный, непоправимый вред как Университету, так и развитию науки и образования в России в целом».

Кроме того, интересы сотрудников учебного заведения не учитывались. Многие из них не готовы оставить Петербург и переехать в Пушкинский район. «Впрочем, их туда никто и не зовет — в официальных документах нет об этом ни слова. Вероятно, предполагается, что они будут тратить по много часов на дорогу, добираясь на кампус из разных концов города», – предполагают составители письма. Они согласились с тем, что СПбГУ нуждается в расширении, однако уверены, что можно найти альтернативные пути решения этой проблемы.

Напомним, что 1 октября администрация Санкт-Петербургского государственного университета представила концепцию единого кампуса — на территории не менее 150 гектаров в Пушкинском районе Петербурга. Против его создания выступили сотрудники и преподаватели СПбГУ — по их мнению, «второй университет России заслуживает бережного отношения».

Уже 4 октября под открытым письмом подписались более 400 сотрудников и преподавателей СПбГУ. Также создана петиция с требованием сохранить факультеты в исторических зданиях в центре Петербурга. Она появилась еще в ноябре 2016 года студентами и выпускниками университета в адрес ректора Николая Кропачева — тогда стало известно о планах руководства учебного учреждения выставить на продажу исторические здания университета.

