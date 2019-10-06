Сотрудники Ozon устроили забастовку и организовали профсоюз. Они требуют выплатить зарплаты в полном объеме и изменить условия работы

В Петербурге 6 октября работники компании OZON решили продолжить забастовку после встречи с руководством до тех пор, пока их требования не будут выполнены, сообщает «Фонтанка». Забастовка сотрудников OZON началась вчера, 5 октября, на складе компании по адресу проспект Обуховской Обороны, 295 – их не устраивают условия работы и не выплаченная в полном объеме зарплата.

Поводом для забастовки стал свежий расчет: курьеры получили зарплату, которая не соответствовала их ожиданиям – им не доплатили от 5 до 15 тысяч рублей. Сотрудники настаивали, чтобы в компании ввели фактический учет реально отработанных часов. Свое требование они направили на имя директора ООО «Интернет-решения» Александра Шульгина, который не приехал на встречу c курьерами.

В переговорах участвовали региональный директор Владислав Лансбергис и генеральный директор по доставке по России Нил Спикет. Среди курьеров на встрече присутствовало около 80 человек, а забастовку устроили 200 сотрудников. Однако руководство не дало окончательный ответ, взяв дополнительное время на решение проблемы.

В итоге курьеры организовали профсоюз. Они составили протокол собрания и официально выдвинули требования, без выполнения которых сотрудники не собираются выходить на работу: выдать зарплату за сентябрь в полном объеме; отменить запрет на перенос заданий до выезда со склада; не считать по понижающему коэффициенту при невыполнении задания курьером по вине третьих лиц (перенос, недозвон, отказ, брак и т. д.); отменить требование сдаваться день в день в кассу; решить вопрос с приоритетом зоны доставки и другие.

Они также создали список второстепенных требований, которые должны решиться в течение месяца: наладить учет рабочего времени и систему оповещения об изменениях в работе, выдавать расчетные листы с расшифровкой и решить вопрос о несоответствии занимаемой должности регионального директора.