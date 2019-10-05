В ПДД внесут ограничения для движения электросамокатов, моноколес и гироскутеров

В ПДД введут новое понятие «средства индивидуальной мобильности», к которым будут относиться электросамокаты, моноколеса и гироскутеры. Их владельцы будут передвигаться по велосипедным дорожкам или по тротуарам, не разгоняясь выше 20 км/ч. Соответствующие поправки разрабатываются Минтрансом и Госавтоинспекцией, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина.

По словам Дмитрия Митрошина, в новую категорию попадут электросамокаты, моноколеса, сигвеи, гироскутеры, скейты, роликовые коньки и традиционные самокаты. Скейтбордисты, самокатчики и роллеры должны будут перемещаться по велосипедным дорожкам. При отсутствии дорожки можно будет передвигаться по тротуарам, но не быстрее 20 км/ч. Если же и тротуара нет, разрешается выехать на проезжую часть, но при этом держаться как можно правее, как это делают велосипедисты. О том, какое наказание ждет нарушителей, пока не сообщается.