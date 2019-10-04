В России запустили социальный проект «Фигура умолчания», направленный на борьбу с домашним насилием
Российское рекламное агенство Brandson запустило социальный проект «Фигура умолчания». Цель кампании — привлечь внимание к вопросу домашнего насилия.
В рамках проекта было создано три портрета жертв, в основу которых легли монологи детей и родителей — они были составлены на основе реальных историй. Айдентикой стала красная звездочка, под которой размещается текст-напоминание — о том, что «многое остается недосказанным».
Авторы проекта настаивают на необходимости обеспечить жертв домашнего насилия поддержкой — они должны быть уверены в том, что могу обратиться в правоохранительные органы и получить помощь. Однако 80% женщинам, которые все-так решаются подать в суд на насильников, отказывают в возбуждении уголовного дела.
По данным проекта, ежегодно от рук домашних тиранов погибает 16 тысяч женщин, 2 тысячи детей — от насилия в семье. Каждое четвертое женское самоубийство — следствие насилия в семье.
«Декриминализация домашнего насилия привела к тому, что за поверхностные повреждения — то есть кровоподтеки, ссадины — садисты не получают должного наказания. Главная проблема, без решения которой с детской безнадзорностью справиться невозможно — отсутствие в стране эффективно действующих инструментов помощи семье», — следует из постов проекта в Instagram.
«Мы затронули очень щепетильную тему домашнего насилия, о которой часто молчат. Она касается всех нас — детей, подростков, взрослых и пожилых людей. Уже не первый год Россия на последнем месте среди двух десятков стран в индексе Trust Barometer, который составляет компания Edelman. Наша цель состоит в том, чтобы привлечь внимание общественности к этой животрепещущей проблеме и совместными усилиями организовать достойную систему информирования о том, где женщины и дети могут получить помощь. Мы хотим переломить нездоровую ситуацию, когда вину за произошедшее возлагают на жертву, а в идеале — инициировать изменения в законодательстве», — рассказала гендиректор агенства Елена Юферева.
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