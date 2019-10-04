В России запустили социальный проект «Фигура умолчания», направленный на борьбу с домашним насилием

В рамках проекта было создано три портрета жертв, в основу которых легли монологи детей и родителей — они были составлены на основе реальных историй. Айдентикой стала красная звездочка, под которой размещается текст-напоминание — о том, что «многое остается недосказанным».

Авторы проекта настаивают на необходимости обеспечить жертв домашнего насилия поддержкой — они должны быть уверены в том, что могу обратиться в правоохранительные органы и получить помощь. Однако 80% женщинам, которые все-так решаются подать в суд на насильников, отказывают в возбуждении уголовного дела.

По данным проекта, ежегодно от рук домашних тиранов погибает 16 тысяч женщин, 2 тысячи детей — от насилия в семье. Каждое четвертое женское самоубийство — следствие насилия в семье.