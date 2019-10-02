27 сентября Департамент полиции Лос-Анджелеса опубликовал в своих Instagram и Twitter-аккаунтах видео, на котором запечатлена неизвестная женщина исполняет арию O mio babbino caro из оперы «Джанни Скикки» итальянского композитора Джакомо Пуччини на пустой платформе в метро. Певица с оперным голосом оказалась бездомной иммигранткой из России Эмилией Заморка, которая уже 30 лет живет в США.

Эмилия Заморка — 52-летняя иммигрантка из России, которая уже 30 лет живет в США. В Америку женщина приехала в возрасте 24 лет, имея музыкальное образование по классу скрипки и фортепиано. Пением Эмилия профессионально никогда не занималась — еще в детстве она научилась исполнять, подражая оперным певицам в телевизионных трансляциях. А в качестве сцены сейчас Заморка выбрала платформу метро, потому что там хорошая акустика.

Живя в Америке, Заморка давала уроки музыки, однако в 2005 году их пришлось прекратить — у женщины начались проблемы со здоровьем и, как следствие, финансовые трудности. Друзья из России помогли Эмилии пройти лечение в одной из больниц Лос-Анджелеса, после чего поддержка с их стороны прекратилась — чтобы хоть как-то свести концы с концами, она подрабатывала в кафе и ресторанах, играла на скрипке на улицах. Закончились уличные выступления после того, как прохожий набросился на женщину и украл инструмент.

В 2008 году Эмилия получила политическое убежище в США и о причинах иммиграции из России предпочитает не говорить. Сейчас Эмилия Заморка — бездомная, а все вещи перевозит с собой в продуктовой тележке. Женщина живет на социальное пособие от государства в размере 400 долларов.