Видео дня: бездомная жительница Лос-Анджелеса, иммигрировавшая из России 30 лет назад, исполняет оперную арию на платформе в метро
27 сентября Департамент полиции Лос-Анджелеса опубликовал в своих Instagram и Twitter-аккаунтах видео, на котором запечатлена неизвестная женщина исполняет арию O mio babbino caro из оперы «Джанни Скикки» итальянского композитора Джакомо Пуччини на пустой платформе в метро. Певица с оперным голосом оказалась бездомной иммигранткой из России Эмилией Заморка, которая уже 30 лет живет в США.
Эмилия Заморка — 52-летняя иммигрантка из России, которая уже 30 лет живет в США. В Америку женщина приехала в возрасте 24 лет, имея музыкальное образование по классу скрипки и фортепиано. Пением Эмилия профессионально никогда не занималась — еще в детстве она научилась исполнять, подражая оперным певицам в телевизионных трансляциях. А в качестве сцены сейчас Заморка выбрала платформу метро, потому что там хорошая акустика.
Живя в Америке, Заморка давала уроки музыки, однако в 2005 году их пришлось прекратить — у женщины начались проблемы со здоровьем и, как следствие, финансовые трудности. Друзья из России помогли Эмилии пройти лечение в одной из больниц Лос-Анджелеса, после чего поддержка с их стороны прекратилась — чтобы хоть как-то свести концы с концами, она подрабатывала в кафе и ресторанах, играла на скрипке на улицах. Закончились уличные выступления после того, как прохожий набросился на женщину и украл инструмент.
В 2008 году Эмилия получила политическое убежище в США и о причинах иммиграции из России предпочитает не говорить. Сейчас Эмилия Заморка — бездомная, а все вещи перевозит с собой в продуктовой тележке. Женщина живет на социальное пособие от государства в размере 400 долларов.
После публикации видео исполнения оперной арии на платформе метро полиция Лос-Анджелеса совместно с депутатом городского совета Джо Бускиано и политконсультантом Майклом Трухилью запустили кампанию по сбору средств на новое жилье для Эмилии Заморка. Уже сейчас собрано более 50 тысяч долларов — из требуемых 65. До окончания кампании женщина живет в отеле. А еще ей предложили работу — в субботу вечером Эмилия будет петь на открытии фестиваля итальянского наследия «Маленькая Италия».
«Она была очень взволнована, но мы были взволнованы еще сильнее. Ведь нам придется обращаться с ней как со звездой», — рассказал пресс-секретарь Бускиано Бранимир Квартюч. Эмилия Заморка также попросила поблагодарить офицера полиции, который снял, как она поет в метро. Когда он спрашивал разрешения на съемку, Заморка испугалась и просила не выкладывать видео в интернет. Офицер свое обещание не сдержал, что и помогло истории жизни женщины дать огласку.
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