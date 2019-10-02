33 ребенка с ДЦП написали по одной букве алфавита. Это благотворительный проект «Доброшрифт»

К Международному дню детского церебрального паралича, который проходит по всему миру в первую среду октября, в России запустили благотворительный проект «Доброшрифт». 33 ребенка с ДЦП написали по одной букве алфавита, из которых профессиональные дизайнеры собрали уникальный шрифт — он призван обратить внимание на проблемы детей с двигательными нарушениями.

Миссия благотворительного проекта «Доброшрифт» — рассказать о том, как сложно детям с ДЦП написать даже одну букву. Уникальный шрифт, созданный программистами по письму ребят, принявших участие в его написании, выступает в качестве символа объединения и поддержки — его можно скачать за пожертвование и использовать на любых порталах и соцсетях.

«В России тысячи детей с детским церебральным параличом нуждаются в физической и логопедической реабилитации. Для них написание даже одной буквы требует серьезных усилий. Наша цель — собрать средства в фонд «Подарок ангелу» на индивидуальные программы по реабилитации детей с ДЦП и помощь для их семей: медикаменты, специализированные предметы мебели, одежду и игрушки», — говорят организаторы проекта.

Поддержать акцию может любой желающий — на сайте можно не только скачать шрифт, но и стикеры, а также купить фирменный мерч.