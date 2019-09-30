Московский городской суд рассмотрел аппеляцию адвоката Павла Устинова и изменил приговор на 1 год лишения свободы условно. Ранее актера приговорили к 3,5 годам колонии общего режима за «применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии».

В ходе повторного рассмотрения дела Устинова Мосгорсуд приобщил к материалам видео задержания, которое ранее отказывались рассматривать в качестве аргумента защиты. Кроме того, судом был рассмотрен вывод экспертизы о том, что Устинов не хватал за руки сотрудника Росгвардии, получившего «телесные повреждения в виде вывиха головки левой плечевой кости».

«В судмедэкспертизе указано, что на видео отсутствует факт захвата рук росгвардейца Устиновым», — подтвердила судья Елена Иванова. Устинов также отрицает вину. «Я ничего не скандировал, хотел позвонить другу, но тут на меня напали. Я не представлял никакой опасности, я спокойный мирный человек», — заявил актер в зале суда.

Потерпевший, сержант полиции Александр Лягин, в свою очередь объяснил, почему группа ОМОНа задержала именно Устинова — по его словам, актер был подозрительно одет и выкрикивал лозунги. «Мы заприметили его в толпе и шли целенаправленно его задерживать. Он стоял перед входом [в метро]. Мало ли, какие действия он мог координировать в мобильном. Я не отрицаю, что он виноват, но я считаю, что не стоит наказывать реальным сроком лишения свободы», — сказал Лягин.