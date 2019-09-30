Мосгорсуд изменил приговор актеру Павлу Устинову на условный срок
Московский городской суд рассмотрел аппеляцию адвоката Павла Устинова и изменил приговор на 1 год лишения свободы условно. Ранее актера приговорили к 3,5 годам колонии общего режима за «применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии».
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@ustinovpaul
В ходе повторного рассмотрения дела Устинова Мосгорсуд приобщил к материалам видео задержания, которое ранее отказывались рассматривать в качестве аргумента защиты. Кроме того, судом был рассмотрен вывод экспертизы о том, что Устинов не хватал за руки сотрудника Росгвардии, получившего «телесные повреждения в виде вывиха головки левой плечевой кости».
«В судмедэкспертизе указано, что на видео отсутствует факт захвата рук росгвардейца Устиновым», — подтвердила судья Елена Иванова. Устинов также отрицает вину. «Я ничего не скандировал, хотел позвонить другу, но тут на меня напали. Я не представлял никакой опасности, я спокойный мирный человек», — заявил актер в зале суда.
Потерпевший, сержант полиции Александр Лягин, в свою очередь объяснил, почему группа ОМОНа задержала именно Устинова — по его словам, актер был подозрительно одет и выкрикивал лозунги. «Мы заприметили его в толпе и шли целенаправленно его задерживать. Он стоял перед входом [в метро]. Мало ли, какие действия он мог координировать в мобильном. Я не отрицаю, что он виноват, но я считаю, что не стоит наказывать реальным сроком лишения свободы», — сказал Лягин.
Павел Устинов был задержан 3 августа в центре Москвы, где в это время проходила несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По версии следствия, в момент задержания актер потянул за руку сотрудника Росгвардии, из-за чего тот получил вывих головки плечевой кости. 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии общего режима актера Павла Устинова, виновного за «применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии».
Тем же вечером актер Александр Паль запустил флешмоб, призвав «коллег по цеху» сказать о том, что они думают по этому поводу. 70 священников Русской православной церкви выступили в защиту фигурантов «Московского дела» о массовых беспорядках после несогласованной акции против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Открытое письмо в поддержку фигурантов дела также подписали 763 российских учителя.
20 сентября Павла Устинова освободили из СИЗО и оставили под подпиской о невыезде. Об изменении меры пресечения на подписку о невыезде попросила Генеральная прокуратура России — в связи с поручительством руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина и положительными характеристиками.
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