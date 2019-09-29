В 2020 году в России пройдет первая цифровая перепись населения

В 2020 году пройдет первая цифровая всероссийская перепись населения с использованием больших данных от мобильных операторов и органов госвласти, передает ТАСС.

«Будем использовать данные операторов мобильной связи, будем использовать административные данные других органов власти для обогащения нашей информации, для обеспечения предзаполнения информации на портале госуслуг и так далее. Во всероссийской переписи населения 2020 года большие данные будут представлены в полный рост», – поделился глава Росстата Малков.

По его словам, переписчикам вручат планшеты вместо бумажных листов, что позволит оперативно обрабатывать данные и следить за переписью в режиме онлайн. Всю собранную информацию будут загружать в специальную цифровую аналитическую платформу «Население».