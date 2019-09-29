В 2020 году в России пройдет первая цифровая перепись населения
В 2020 году пройдет первая цифровая всероссийская перепись населения с использованием больших данных от мобильных операторов и органов госвласти, передает ТАСС.
«Будем использовать данные операторов мобильной связи, будем использовать административные данные других органов власти для обогащения нашей информации, для обеспечения предзаполнения информации на портале госуслуг и так далее. Во всероссийской переписи населения 2020 года большие данные будут представлены в полный рост», – поделился глава Росстата Малков.
По его словам, переписчикам вручат планшеты вместо бумажных листов, что позволит оперативно обрабатывать данные и следить за переписью в режиме онлайн. Всю собранную информацию будут загружать в специальную цифровую аналитическую платформу «Население».
Кроме того, Малков отметил, что люди не особо идут на живой контакт с переписчиками, поэтому у каждого будет возможность пройти перепись самостоятельно в Интернете.
В последний раз Всероссийской перепись населения проходила в октябре 2010 года. Тогда было переписано около 141,18 млн человек, при этом, согласно данным опроса ВЦИОМ, среди опрошенных 65 % были переписаны лично, 22 % — со слов родственников, 11 % — не были переписаны.
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