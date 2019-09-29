Тестовый заезд «Ласточки» из Санкт-Петербурга в Иматру признали успешным. Билет в одну сторону будет стоить примерно 1100 рублей

После тестового заезда «Ласточки» из Санкт-Петербурга в Иматру российская и финская стороны признали это направление перспективным и решили готовить технико-экономическое обоснование, пишет «Фонтанка».

Поезд отправился с Финляндского вокзала в 7:00 и прибыл в Иматру в 10:15. В финском городе состоялось совещание, на котором присутствовали представители финского транспортного агентства, железных дорог и мэр финского города Кая Рослакка, а также исполнительный директор Регионального совета Южного Саво Матти Виалайнен.

На совещании обе стороны посчитали проект экономически выгодным, однако решение о запуске пока что не принято, по словам представителя Росгранстроя. Сейчас «вырисовывается идея и возможные варианты», а дальше начнется подготовка технико-экономического обоснования, рассказал он. По данным «Фонтанки», стоимость билета может составить приблизительно 1100 рублей, а на реализацию самого проекта уйдет не меньше 3,3 млрд рублей.