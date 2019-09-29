Эксперты составили рейтинг лучших смартфонов 2019 года
Смартфон OnePlus 7T возглавил рейтинг лучших смартфонов по соотношению цены и функционала, согласно версии американского журнала Business Insider. Об этом сообщает «Фонтанка».
Эксперты отметили из преимуществ модели простую операционную систему Android, дизайн, камеру с тремя объективами, время автономной работы, точный датчик отпечатков пальцев и распознавания лица. Они также назвали и минусы смартфона – беспроводная зарядка и официальный рейтинг водостойкости. Стоимость составляет 600 долларов.
На втором месте расположился iPhone 11 за 700 долларов. Среди достоинств нового продукта Apple выделили экран в 6,1 дюйма, мощный процессор, а также производительную камеру и распознавание лица по идентификатору.
Третье же место досталось модели OnePlus 7 Pro за 670 долларов. Эксперты в ней оценили мощный процессор, дизайн с изогнутыми краями экрана, а также быструю работу датчиков отпечатков пальцев. В список также вошли: Pixel 3a, Pixel 3a XL, Samsung Galaxy S10e, iPhone XR, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy Note 10 Plus, Galaxy S10 Plus, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Напомним, что iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max поступили в продажу в России 20 сентября. iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max доступны в конфигурациях 64, 256 и 512 ГБ, а также в четырех цветах. Стоимость iPhone 11 Pro составила 999 долларов, iPhone 11 Pro Max — 1099 долларов.
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