Эксперты составили рейтинг лучших смартфонов 2019 года

Смартфон OnePlus 7T возглавил рейтинг лучших смартфонов по соотношению цены и функционала, согласно версии американского журнала Business Insider. Об этом сообщает «Фонтанка».

Эксперты отметили из преимуществ модели простую операционную систему Android, дизайн, камеру с тремя объективами, время автономной работы, точный датчик отпечатков пальцев и распознавания лица. Они также назвали и минусы смартфона – беспроводная зарядка и официальный рейтинг водостойкости. Стоимость составляет 600 долларов.

На втором месте расположился iPhone 11 за 700 долларов. Среди достоинств нового продукта Apple выделили экран в 6,1 дюйма, мощный процессор, а также производительную камеру и распознавание лица по идентификатору.

Третье же место досталось модели OnePlus 7 Pro за 670 долларов. Эксперты в ней оценили мощный процессор, дизайн с изогнутыми краями экрана, а также быструю работу датчиков отпечатков пальцев. В список также вошли: Pixel 3a, Pixel 3a XL, Samsung Galaxy S10e, iPhone XR, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy Note 10 Plus, Galaxy S10 Plus, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.