В России ввели новый электронный документ для устройства на работу
Правление Пенсионного фонда России утвердило новую форму свидетельства обязательного пенсионного страхования. Так, вместо зеленой карточки с номером индивидуального лицевого счета работник должен предоставить работодателю электронный документ — уведомление из ПФР, пишет РБК.
В уведомлении содержатся та же информация, что и в карточке СНИЛС: страховой номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество работника, дата и место рождения, пол и дата регистрации в системе индивидуального учета. Документ можно получить в территориальном органе ПФР, в многофункциональных центрах, а также по интернет-запросу на сайте ПФР или на портале госуслуг.
Каждое уведомление защищено электронной подписью уполномоченного должностного лица территориального отделения Пенсионного фонда. Бумажные страховые свидетельства, полученные до 1 апреля этого года, остались в силе.
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