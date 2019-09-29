В России ввели новый электронный документ для устройства на работу

В уведомлении содержатся та же информация, что и в карточке СНИЛС: страховой номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество работника, дата и место рождения, пол и дата регистрации в системе индивидуального учета. Документ можно получить в территориальном органе ПФР, в многофункциональных центрах, а также по интернет-запросу на сайте ПФР или на портале госуслуг.