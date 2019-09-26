Стало известно, во сколько России обойдется создание отечественного аналога «Википедии»

Правительство планирует выделить почти 2 миллиарда рублей на создание отечественного аналога «Википедии» — «Большой российской энциклопедии». Финансирование запуска заложено в федеральный бюджет на 2020 год, а также плановый период 2021-2022 годов.

Так, размер субсидии на 2020 год составил 684 миллиона 466,6 тысяч рублей, на 2021-ый — 833 миллиона 529,7 тысяч рублей, а на 2020-ый — 169 миллионов 94,3 тысячи рублей. Часть этой суммы, 302 миллиона, уже выделена в текущем году. Таким образом всего на создание «Большой российской энциклопедии» научное издательство получит 1 миллиард 989,3 тысячи рублей.

Распоряжение о создании общенационального портала «Большая российская энциклопедия» было издано в августе 2016 года. Для его запуска была создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители Минкомсвязи, Роспечати, Минобрнауки, Минкультуры, МИД, Росстата, Росреестра, Федерального агентства научных организаций, а также Российской академии наук. Законопроект, утверждающий правила создания аналога «Википедии» и его финансирования, был опубликован в июне 2019 года.

Средства на реализацию проекта пойдут на аренду помещения и выплаты сотрудником, оплату подписки на справочную, техническую и другую «необходимую для осуществления деятельности» литературу, периодические издания и платные интернет-ресурсы, осуществление съемок в музеях, театрах и других учреждениях культуры, использование архивных материалов, а также разработку программного обеспечения.

Напомним, ранее российские разработчики совместно с врачами и учеными создали наиболее полную онлайн-энциклопедию о генетике человека. В ней собраны современные знания о болезнях, генах и фенотипах, а на основе проекта авторы планируют развивать сообщество экспертов, которые продолжат обмениваться данными как друг с другом, так и с обычными пользователями.