Эксперты: из-за изменения климата 80% альпийских ледников исчезнут к 2100 году

Межправительственная группа экспертов по изменению климата IPCC приводит неутешительные прогнозы — уже к 2100 году 80% альпийских ледников могут растаять. Такие последствия связаны с выбросами парниковых газов в атмосферу, которые ведут к повышению температуры.

Последствия наиболее видны в Гренландии и Антарктике — там скорость таяния ледников возрастает. Согласно отчету Метеорологического института Финляндии, крупнейший континентальный ледник в Антарктике теряет ежегодно на 155 миллиардов тонн своей массы — в долгосрочной перспективе это окажет серьезное влияние на подъем уровня моря.

Если объем выбросов парниковых газов в атмосферу не перестанет расти, уровень моря увеличится в среднем на 84 сантиметра уже к 2100 году — в сравнении с началом 2000-х. Если выбросы сократить, подъем можно ограничить на 43 сантиметра. По прогнозам ученых, к 2300 году уровень мирового океана может подняться более чем на 3,5 метра.

В свою очередь ледник материковой части Гренландии в период с 2006 по 2015 год терял в среднем 278 миллиардов тонн своей массы ежегодно. 80% более мелких ледников Европы, Восточной Африки, Анд и Индонезии, согласно прогнозам, могут полностью исчезнуть уже к концу столетия — это окажет слияние не только на туристическую сферу и гидроэнергетику, но и на жизненно важный доступ к питьевой воде.

«Мы сможем удержать глобальное потепление намного ниже 2 градусов Цельсия, если осуществим беспрецедентные изменения во всех аспектах жизни общества, включая энергетику, землю и экосистемы, а также городскую инфраструктуру и промышленность. Амбициозная климатическая политика и сокращение выбросов, необходимые для реализации Парижского соглашения, также будут защищать океан и криосферу — и в конечном итоге поддерживать всю жизнь на Земле», — заявляет сопредседатель рабочей группы IPCC Дебра Робертс.