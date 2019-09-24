Почему весь мир обсуждает 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг и ее речь на саммите ООН?

На открытии саммита ООН по изменению климата 23 сентября выступила шведская 16-летняя школьница Грета Тунберг. Экоактивистка стала вдохновительницей многомиллионных протестов по всему миру – каждую пятницу подростки выходят на улицы, чтобы требовать изменения экологической политики своих стран. Сама Грета уже была номинирована на Нобелевскую премию и оказалась на нескольких обложках журналов, но, кажется, широкие массы в России узнали о ней только сейчас. «Собака.ru» публикует перевод речи Тунберг и рассказывает, как она стала известной.

Речь на саммите ООН «Суть моего выступления в том, что мы будем наблюдать за вами. Все это неправильно, меня не должно здесь быть, я должна быть в школе по ту сторону океана. Но вы обращаетесь к нам, молодым людям, за надеждой! Как вы смеете? Вы украли мои мечты, мое детство вашими пустыми заявлениями. И мне еще повезло – люди страдают, люди умирают, целые экосистемы рушатся, многие виды на гране исчезновения, но все, о чем можете говорить вы – это деньги и сказки про рост экономики. Как вы смеете? Больше чем 30 лет ученые предупреждают нас. Как вы смеете отворачиваться от реальности и говорить, что делаете все возможное? Вы говорите, что слышите нас и понимаете, что медлить нельзя. Но какое бы отчаяние я ни испытывала, я не хочу верить в это. Потому что если бы вы все понимали и продолжали бездействовать, то вы были бы воплощением зла, а в это я отказываюсь верить.

Популярное предложение вдвое снизить вредные выбросы в атмосферу за 10 лет даст нам 50-процентную вероятность того, что температура на планете вырастет менее чем на полтора градуса Цельсия до конца XXI века. Может быть, вас устраивают 50%. Но этот прогноз рассчитан на то, что мое поколение и поколение моих детей очистят воздух от сотен миллиардов тонн вашего углекислого газа, а технологий для этого не существует. 50-процентный риск нас не устраивает — ведь именно нам придется иметь дело с последствиями. Как вы смеете делать вид, что все это можно исправить с помощью технических решений, ничего больше не меняя? Вы подвели нас. Но молодежь начинает осознавать ваше предательство. На вас обращены взоры будущих поколений. И если вы нас обманете, я обещаю, мы никогда вам этого не простим. Мир просыпается. Перемены наступают, хотите вы этого или нет».

Кто такая Грета Тунберг? Это шведская школьница 2003 года рождения, дочь оперной певицы и актера. На конференции TEDx в ноябре 2018 года она рассказала, что узнала о проблеме глобального потепления и влияния человека на экологию в 8 лет. Тогда у нее возникли вопросы: почему если люди наносят такой урон планете, об этом так мало говорят, и почему до сих пор не запрещено то, что причиняет наибольший вред. Грета изучала это три года, и в 11 у нее диагностировали депрессию. Девушка стала вегетарианкой, отказалась от использования самолетов (в плане выброса вредных веществ этот вид транспорта считается чемпионом) и стала путешествовать на поездах и парусной яхте, этих же экоправил стала придерживаться и ее семья. В конце аномально жаркого лета 2018 года, когда в Швеции горели леса, Грета встала в пикет у здания шведского парламента. На ее плакате было написано «Школьная забастовка за климат», а на листовках – «Я делаю это, потому что вам, взрослым, все равно на мое будущее». Она заявила, что не будет посещать школу, пока шведские власти не начнут выполнять условия Парижского договора (оно регулирует меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере). Вскоре к ней присоединились еще несколько десятков человек, в основном тоже школьники или студенты. О Грете написали главные СМИ страны, поддержку выразили члены парламента. Грета ответила тем, кто утверждает, что ей стоило учиться вместо хождения на протесты, так: «Некоторые говорят, что мне стоит учиться, чтобы я могла решить проблему климатического кризиса. Но проблема уже решена, у нас есть все факты и решения. Все, что нам нужно сделать – очнуться и измениться. И почему я должна учиться для будущего, которого скоро уже не будет, когда никто ничего не делает, чтобы сохранить это будущее».

«Пятницы для будущего» После выборов в Швеции 9 сентября Грета призвала детей по пятницам вместо уроков выходить на акции под лозунгом #FridaysForFuture. Вскоре у нее нашлись единомышленники в соседних странах Европы, но долгое время митинги были небольшими. Прорыв случился в конце ноября после выступления Греты на TEDx (на официальном сайте у видео 3 300 000 просмотров). Вскоре масштабная акция прошла в Австралии, многих странах Европы, а после Нового года стала еженедельной и практически всемирной – например, в последнюю пятницу 20 сентября 270 000 человек вышли на улицы в Берлине, 100 000 – в Гамбурге, более 300 000 – в Австралии, 100 000 – в Лондоне. Также акции прошли в Индонезии, Японии, Таиланде, Бангладеше, Индии, США, Латинской Америке. Всего – миллионы людей, большинство из которых – школьники и студенты. В российских городах акции не согласовали, но прошел ряд одиночных пикетов. Согласны с детьми и специалисты – например, 350 ученых из Голландии подписали открытое письмо, в котором поддержали участников Fridays for Future и присоединились к их требованиям: «Политическому руководству самое время [вмешаться]. Мы больше не можем позволить себе сидеть сложа руки и не предпринимая необходимых мер». После международного резонанса активистку пригласили выступить на Всемирной конференции по климату под эгидой ООН, предоставили трибуну на Давоском форуме, также она была номинирована на Нобелевскую премию мира. Тунберг оказалась на обложках журналов GQ, Time и I-D.

К чему она призывает? Грета призывает выполнять Парижское соглашение и снизить количество выбросов CO2 на 15% (именно такую цифру называли ученые, которые работали над документом соглашения): «Мы используем 100 миллионов баррелей нефти каждый день. Нет законов, чтобы изменить нынешнее положение. Нет правил, чтобы оставить нефть под землей. Нельзя сохранить мир, играя по этим правилам, поэтому их необходимо изменить». После речи 23 сентября Тунберг вместе с 15 подростками из 12 стран подала жалобу в Комитет ООН по правам ребенка на Германию, Францию, Бразилию, Аргентину и Турцию. Подростки попросили экспертов комитета признать, что изменение климата напрямую влияет на права детей, а также обязать указанные страны принять необходимые меры. Грета и психофобия Все противники Греты упоминают о ее диагнозе: у нее синдром Аспергера (это расстройство аутического спектра, которое отличается от аутизма прежде всего тем, что речевые и когнитивные способности остаются сохранными), обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм (неспособность разговаривать в специфических ситуациях). По факту все три диагноза не накладывают отпечатка на интеллект человека, а скорее говорят об его особенностях в общении с другими людьми, что, однако, не мешает оппонентам обесценивать инициативы Греты. Ситуацию прокомментировала петербургский психолог Елизавета Великодворская: «Наличие психиатрического диагноза, психического расстройства, которое (тем более) не ограничивает дееспособность, не лишает человека права на общественную деятельность и публичные высказывания. Внутреннее или реальное лишение права голоса в связи с текущим или прошлым заболеванием или нейроспецификой – это психофобия». Сама Грета неоднократно упоминала, что считает свои диагнозы скорее преимуществом: «Для людей с расстройством аутистического спектра мир поделен на черное и белое. Мы не умеем лгать и не любим участвовать в социальных играх, которые вам так нравятся. Мне кажется, мы во многом более нормальны, а все остальные, наоборот, странные, особенно когда дело касается кризиса природопользования».