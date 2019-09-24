Статистика дня: 65% россиян считают себя оптимистами

«Не вешать нос, Гардемарины!»: Россия оказалась на шестой строчке рейтинга стран по уровню оптимизма. Аналитики выяснили, что чаще позитивно мыслят 65% жителей страны, тогда как в Европе оптимистов 50%, а средний показатель по миру — 56%.

Более оптимистичными, чем россияне, оказались бразильцы, аргентинцы, индонезийцы, иорданцы и кенийцы. В свою очередь жители России положительно смотрят на будущее международных перевозок, путешествий по миру и торговли, скептически — к борьбе с изменением климата. При этом мужчины более оптимистичны, чем женщины.

Отвечая на вопрос о создании условий для лучшего будущего страны, россияне ставят на первое место необходимость безотходного производства и альтернативное использование энергии. 91% россиян также считает, что этому поспособствует обмен знаниями между людьми, расширение сотрудничества и повышение качества коммуникации.

Еще немного статистики. 55% россиян ни разу не были в театре, консерватории или музее — столько же почти не читают или вообще не читают книги. Только 11% считают нормальным дружественные поцелуи двух мужчин при встрече — 86% респондентов считают такой жест неуместным. 47% жителей страны выступили за равные права для сексуальных меньшинств. 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов.

68% россиян считают высшее образование необязательным условием успешной карьеры, 59% россиян не готовы поменять бумажные паспорта на электронные. 73% россиян оценили состояние окружающей среды с своем регионе как критическое, 51% россиян назвали лечение и покупку лекарств главной нуждой, на которую не хватает денег, 59% россиян считают ЕГЭ неэффективным способом оценки знаний, а 77% российских школьников и студентов считают IT-профессии самыми перспективными.

К 2036 году на 1000 мужчин придется 1128 женщин. Всему виной — высокая смертность среди мужчин. А вот среднестатистическая невеста в России «постарела» на восемь лет — охотнее всего выходят замуж в возрасте 25-34 лет.