Статистика дня: россиянки стали позже выходить замуж

Не спешим надевать свадебное платье: Росстат назвал средний возраст отправляющихся под венец женщин в России. Оказалось, что среднестатистическая невеста «постарела» на восемь лет — охотнее всего выходят замуж в возрасте 25-34 лет, тогда как в 2011 году возраст составлял 18-24 года.

«Молодые люди откладывают брак. Основными причинами могут выступать: получение образования, построение карьеры, отсутствие работы и собственного жилья, нестабильное положение, желание пожить в свое удовольствие», — рассказала заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова. Еще одной причиной отложить замужество стала тенденция к совместному быту без регистрации брака — «что свойственно более молодому поколению».

Данные Росстата также показывают постепенно увеличивающееся число женщин, выходящих замуж после 35 лет — при этом женщины более старшего возраста, преуспевшие в карьере, предпочитают жить с детьми, но без мужа. «При традиционном желании женщин иметь законную семью, в последние годы социологи и психологи стали отмечать, что женщины более старшего возраста и преуспевшие в карьере или бизнесе все чаще предпочитают жить с детьми, но без мужа», — добавила социолог.

Назван и наиболее популярный возраст для смены статуса у мужчин — они предпочитают сочетаться узами брака в 25-34 года.

«В ближайшем будущем в брачный и репродуктивный возраст постепенно начнут вступать поколения, рожденные в начале 2000-х, когда благодаря «отложенным рождениям» 1990-х, улучшению структуры женского населения репродуктивного возраста (рожденные в 1980-х), а также мерам демографической политики правительства рождаемость повысилась. И как результат уже в следующем году можно ожидать увеличение коэффициентов брачности», — добавляет Егорова.