Статистика дня: россиянки стали позже выходить замуж
Не спешим надевать свадебное платье: Росстат назвал средний возраст отправляющихся под венец женщин в России. Оказалось, что среднестатистическая невеста «постарела» на восемь лет — охотнее всего выходят замуж в возрасте 25-34 лет, тогда как в 2011 году возраст составлял 18-24 года.
«Молодые люди откладывают брак. Основными причинами могут выступать: получение образования, построение карьеры, отсутствие работы и собственного жилья, нестабильное положение, желание пожить в свое удовольствие», — рассказала заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова. Еще одной причиной отложить замужество стала тенденция к совместному быту без регистрации брака — «что свойственно более молодому поколению».
Данные Росстата также показывают постепенно увеличивающееся число женщин, выходящих замуж после 35 лет — при этом женщины более старшего возраста, преуспевшие в карьере, предпочитают жить с детьми, но без мужа. «При традиционном желании женщин иметь законную семью, в последние годы социологи и психологи стали отмечать, что женщины более старшего возраста и преуспевшие в карьере или бизнесе все чаще предпочитают жить с детьми, но без мужа», — добавила социолог.
Назван и наиболее популярный возраст для смены статуса у мужчин — они предпочитают сочетаться узами брака в 25-34 года.
«В ближайшем будущем в брачный и репродуктивный возраст постепенно начнут вступать поколения, рожденные в начале 2000-х, когда благодаря «отложенным рождениям» 1990-х, улучшению структуры женского населения репродуктивного возраста (рожденные в 1980-х), а также мерам демографической политики правительства рождаемость повысилась. И как результат уже в следующем году можно ожидать увеличение коэффициентов брачности», — добавляет Егорова.
Еще немного статистики. 55% россиян ни разу не были в театре, консерватории или музее — столько же почти не читают или вообще не читают книги. Только 11% считают нормальным дружественные поцелуи двух мужчин при встрече — 86% респондентов считают такой жест неуместным. 47% жителей страны выступили за равные права для сексуальных меньшинств. 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов.
68% россиян считают высшее образование необязательным условием успешной карьеры, 59% россиян не готовы поменять бумажные паспорта на электронные. 73% россиян оценили состояние окружающей среды с своем регионе как критическое, 51% россиян назвали лечение и покупку лекарств главной нуждой, на которую не хватает денег, 59% россиян считают ЕГЭ неэффективным способом оценки знаний, а 77% российских школьников и студентов считают IT-профессии самыми перспективными.
А еще к 2036 году на 1000 мужчин придется 1128 женщин. Всему виной — высокая смертность среди мужчин.
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