Минздрав предлагает выдавать россиянам лекарства бесплатно или со скидкой
В Минздраве планируют выдавать пациентам необходимые лекарства со скидкой или даже бесплатно по назначению врача в поликлинике. Новая система лекарственного обеспечения может вступить в силу в 2022 году, пишет «Российская газета».
Сейчас бесплатные лекарства доступны только льготникам, больным некоторыми заболеваниями, инвалидам или детям до трех лет. Благодаря нововведениям и остальные россияне, нуждающиеся в длительном лечении, смогут получать жизненно необходимые лекарства бесплатно или с существенной скидкой.
Тем не менее полного возмещения для всех граждан и по всем видам заболеваний не будет. Глава ведомства Вероника Скворцова объяснила на примере, как может работать новая система. Так, если больным после дорогих операций на сердце и сосудах необходимо принимать препараты, препятствующие образованию тромбов, а в противном случае слишком высок риск осложнений и смерти, тогда они смогут рассчитывать на препараты.
Ранее Минздрав перечислил регионы с самым здоровым населением. Выяснилось, что жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше, чем остальные граждане России. В этих республиках на 100 тыс. населения зарегистрировано 95–96 тыс. заболеваний. А наибольшее количество больных зафиксировано в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и Карелии, а новые заболевания были выявлены в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.
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