Минздрав предлагает выдавать россиянам лекарства бесплатно или со скидкой

В Минздраве планируют выдавать пациентам необходимые лекарства со скидкой или даже бесплатно по назначению врача в поликлинике. Новая система лекарственного обеспечения может вступить в силу в 2022 году, пишет «Российская газета».

Сейчас бесплатные лекарства доступны только льготникам, больным некоторыми заболеваниями, инвалидам или детям до трех лет. Благодаря нововведениям и остальные россияне, нуждающиеся в длительном лечении, смогут получать жизненно необходимые лекарства бесплатно или с существенной скидкой.

Тем не менее полного возмещения для всех граждан и по всем видам заболеваний не будет. Глава ведомства Вероника Скворцова объяснила на примере, как может работать новая система. Так, если больным после дорогих операций на сердце и сосудах необходимо принимать препараты, препятствующие образованию тромбов, а в противном случае слишком высок риск осложнений и смерти, тогда они смогут рассчитывать на препараты.