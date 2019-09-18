Госдума приняла закон о создании единого информационного ресурса с данными россиян

Депутаты Государственной думы в первом чтении приняли закон «О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении РФ», который подразумевает создание электронной базы с личными данными всех жителей страны. Законопроект был выдвинут на рассмотрение в июле этого года , а создание базы обуславливалось возможностью сократить сроки получения госуслуг, а также повысить их качество.

Формировать и вести единый информационный ресурс с данными россиян будет Федеральная налоговая служба — ведомство будет использовать сведения, предоставленные МВД, Минобороны, Минобрнауки, органами местного самоуправления и государственными внебюджетными фондами. Кроме того, в базу внесут и сведения об иностранцах и лицах, не имеющих гражданства, временно или постоянно проживающих и работающих на территории России.

О планах на создание единой базы сведений о населении России премьер-министр страны Дмитрий Медведев говорил еще в 2016 году — тогда дата появления ресурса приходилась на 2025 год. Федеральная налоговая служба также заявляла о возможности появления подобной системы в 2018 году. В базу будут вносить полные имена граждан РФ, даты и места их рождения и смерти, номера СНИЛС и ИНН, данные о семейном положении и родственных связях.

Напомним, в 2022 году в России перестанут выдавать бумажные паспорта. Пилотный проект стартует уже в следующем году. В 2020 году власти Петербурга планируют в тестовом режиме запустить эксплуатацию электронных виз. В 2021 году выпускникам российских университетов перестанут выдавать бумажные дипломы — по мнению инициаторов проекта, это позволит бороться с поддельными документами о высшем образовании.

15 декабря Госдума в третьем чтении приняла закон о налоге для самозанятых. Позже работодатели в российских компаниях массово стали переоформлять своих сотрудников как самозанятых — для того, чтобы снизить налоги. Федеральная налоговая служба выпустила приложение «Мой налог» — программа позволит упростить процесс налоговой отчетности и вовремя предоставлять информацию о продажах.