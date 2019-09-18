Ника Белоцерковская, Анна Чиповская, Павел Деревянко и Манижа: кто поддержал флешмоб актеров в защиту Павла Устинова, осужденного на 3,5 года

Из открытого письма российских учителей в защиту фигурантов «Московского дела»:

Те из нас, кто преподает литературу, о необходимости изучения которой так много говорится с самых высоких трибун, не могут не разговаривать со своими учениками о сочувствии, сопереживании, о человечности, которая выше закона. Русские классики, на которых дети обязаны ссылаться в своих итоговых сочинениях и экзаменационных работах по русскому языку, испокон веков ценили человеческую свободу – в том числе свободу публично высказывать личное мнение и выступать против несправедливости. Традиционную систему наказаний в России они обычно считали чрезмерно жестокой, основанной на устрашении, неадекватной тяжести преступлений, не способствующей исправлению (здесь можно приводить в пример и Достоевского, и Чехова, и Солженицына, и многих других).

Те из нас, кто преподает обществознание и право, учат детей, что они живут в правовом государстве и основной закон его – Конституция. Но когда дети вырастают и заканчивают школу, они обнаруживают, что за плакат, где процитирована статья из Конституции, могут задержать, арестовать и судить, что российский флаг сотрудник правоохранительных органов может сломать и бросить в грязь — и это будет называться защитой конституционного строя.

Постоянно работая с историческими документами и отечественной литературой, мы хорошо знаем, что курс на раскол общества исторически обречен. Физикам отлично известно, что заваривание кипящего котла неминуемо приводит к его взрыву; историки и литераторы знают, к чему привел исторический курс на заваривание котла. Никому из нас не хочется жить в обществе, глубоко расколотом на две половины, которые не могут договориться друг с другом; никто из нас не хочет повторения ситуации, в которой трещина проходит по семьям, а брат восстает на брата. Мы глубоко убеждены, что единство и сплочение общества, о котором так много говорится в последние годы, возможны только на основании равенства всех перед законом, уважения к человеку и к закону, строгого соблюдения прав человека и Конституции страны.