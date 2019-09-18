Ника Белоцерковская, Анна Чиповская, Павел Деревянко и Манижа: кто поддержал флешмоб актеров в защиту Павла Устинова, осужденного на 3,5 года
16 сентября Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии общего режима актера Павла Устинова, виновного за «применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии». Тем же вечером актер Александр Паль запустил флешмоб, призвав «коллег по цеху» сказать о том, что они думают по этому поводу. Редакция «Собака.ru» собрала высказывания и мнения.
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@ustinovpaul
Павел Устинов был задержан 3 августа в центре Москвы, где в это время проходила несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По версии следствия, в момент задержания актер потянул за руку сотрудника Росгвардии, из-за чего тот получил вывих головки плечевой кости. Устинову вменяли совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ — применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Актер своей вины не признал, заявив, что в акции не участвовал и не оказывал сопротивления при задержании. Он также добавил, что ранее служил в Росгвардии, в том числе охранял общественный порядок во время Чемпионата мира по футболу.
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У всех же в окружении есть люди, которые уверены: Россия поднимается с колен; Москва чудо как похорошела; нас в мире, наконец-то, стали уважать. Часто (но НЕ всегда) это люди старшего поколения: папы и мамы, бабушки и дедушки. Кажется, сейчас отличный момент позвонить родителям и вообще показаться семье. Найдите сегодня 10 минут времени и посмотрите вместе со своими старшими это видео. Контекст такой: 1. 23-летний Павел Устинов стоит у метро Пушкинская с телефоном; 2. росгвардейцы подходят к нему, чтобы задержать; 3. Устинов пятится, пытается убежать, но росгвардейцы выполняют свою работу настолько коряво, что валят друг друга; 4. один из гвардейцев травмирует плечо (еще раз - в столкновении со своими же); 5. видео задержания есть с разных ракурсов, но судья НЕ СТАЛ его смотреть и отправил Устинова на 3,5 года в тюрьму. Когда видео посмотрят близкие, просто спросите: что они думают? Пап, точно ли мы поднялись с колен, если у нас такие силовики? Мам, точно ли нас уважают в мире, если суд (важнейший орган действительно сильного государства) - вот такой? Ба, точно ли Москва похорошела, если кто угодно может выйти из метро и уехать оттуда на зону? Напишите потом в комментариях, что вам ответят. Кроме шуток, напишите - очень интересно.
В судебном деле говорится, что 3 августа Устинов «положил с применением физической силы правую руку на левую руку потерпевшему и оказал тянущее воздействие на его плечевой сустав левой руки, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде вывиха головки левой плечевой кости». Однако представители общественности, выступившие в защиту актера, ссылаются на видео задержания, которое находится в широком доступе, но которое отказался в качестве аргумента защиты рассматривать суд. По их мнению, на нем видно, что Устинов сопротивление не оказывал.
«На видео задержания прекрасно видно, что Паша не оказывал сопротивления сотрудникам Росгвардии, ОМОНа и полиции, что не выкрикивал лозунги. И самое главное и удивительное, что это видео в суде не рассматривалось как доказательство. Я думаю, что это полностью сфабрикованное дело, что это произвол и самосуд. И я думаю, что мы должны обратить внимание властей на очередной самосуд», — говорит актер Александр Паль, запустивший флешмоб в поддержку Павла Устинова.
Вечером 17 сентября 70 священников Русской православной церкви выступили в защиту фигурантов «Московского дела» о массовых беспорядках после несогласованной акции против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. «В отношении фигурантов «московского дела», вызывают наше недоумение приговоры суда в сравнении с другими, гораздо более мягкими приговорами, которые вынесли российские суды обвиняемым в более тяжелых преступлениях. Мы считаем, что наказание должно быть соразмерно нарушению закона, а власть накладывает на человека дополнительную ответственность, а не освобождает от нее. В противном случае само правосудие превращается в насмешку и «массовый беспорядок», — говорится в заявлении священнослужителей.
Из открытого письма священнослужителей РПЦ в поддержку фигурантов «московского дела»:
Мы хотим выразить надежду на то, что российские граждане будут жить с доверием к судебной системе, которая будет справедлива и беспристрастна независимо от социального, экономического и политического статуса подозреваемого или обвиняемого. Суд должен быть способным защитить гражданина от произвола исполнительной власти и силовых структур, в противном случае само его существование превращается в декорацию и формальность.
Мы обращаемся к людям, облеченным судебной властью и несущим службу в силовых структурах нашей страны. Многие из вас крещены в Православной Церкви и считают себя верующими людьми. Судебные разбирательства не должны носить репрессивный характер, суды не могут быть использованы как средство подавления несогласных, применение силы не должно осуществляться с неоправданной жестокостью.
Мы выражаем обеспокоенность тем, что вынесенные приговоры в большей степени похожи на запугивание граждан России, чем на справедливое решение в отношении подсудимых. Апостол Павел связывает страх с рабским состоянием человека: «Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе» (Рим. 8.15), а апостол Иоанн писал: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение; боящийся не совершенен в любви» (1 Ин. 4.18). На запугивании нельзя построить общество свободных, любящих друг друга людей.
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Свободу Павлу Устинову❗️ P.S. Заранее предвижу некоторые комментарии, поэтому сразу и отвечу: 1. «Просто так не посадили бы» - история нашей страны - это сотни тысяч случаев посадок «просто так». Это наша пока неизбывная карма 2. «По закону сопротивление сотрудникам правопорядка уголовно преследуется» - ну зато по Конституции мирное выражение своего протеста - это тоже законное право граждан. 3. «Он сопротивлялся» - если посмотреть видео задержания, которое есть в интернете, то я бы скорее охарактеризовал это иначе: гвардейцы навалились на одного парня такой неумелой толпой, что удивительно, как они друг другу ещё что-нибудь не сломали. 4. «Не лезьте в политику» - а я не в политику лезу, а в осознанное гражданское общество. Политика меня не интересует, меня интересует моя законная свобода, равно как и свобода всех законопослушных соотечественников. 5. «Мы чего-то не знаем - всё не случайно - он стоял там со злым умыслом» - я не надеюсь, что кто-то будет думать о моих гражданских свободах лучше меня самого, на то и свобода личности, чтобы анализировать своей головой, а не ждать решений за тебя. 6. «За своих-то артистов вон как вступаетесь, а за простых людей?» Я не знаком с Павлом и то, что он артист, мне не важно - узнал - не смолчал.
763 российских учителя также выступили в поддержку фигурантов «Московского дела». Подписавшиеся под открытым письмом — преподаватели литературы и русского языка, обществознания и права, говорят о невозможности разговаривать со школьниками честно, открыто и без лицемерия. «Невозможно одновременно разговаривать со школьниками честно и откровенно о декабристах, о каторге, о ГУЛАГе, о «Двенадцати» Блока, «Реквиеме» Ахматовой, «Одном дне Ивана Денисовича» Солженицына и множестве других классических произведений русской литературы, учить их рассуждать о свободе выбора, морали, ответственности человека за общество, в котором он живет, и при этом делать вид, что ничего не происходит вне классной комнаты, что в стране, где мы все живем, не творится на наших глазах вопиющее беззаконие. Это лицемерие, а мы не хотим учить детей лицемерию», — говорят они.
Из открытого письма российских учителей в защиту фигурантов «Московского дела»:
Те из нас, кто преподает литературу, о необходимости изучения которой так много говорится с самых высоких трибун, не могут не разговаривать со своими учениками о сочувствии, сопереживании, о человечности, которая выше закона. Русские классики, на которых дети обязаны ссылаться в своих итоговых сочинениях и экзаменационных работах по русскому языку, испокон веков ценили человеческую свободу – в том числе свободу публично высказывать личное мнение и выступать против несправедливости. Традиционную систему наказаний в России они обычно считали чрезмерно жестокой, основанной на устрашении, неадекватной тяжести преступлений, не способствующей исправлению (здесь можно приводить в пример и Достоевского, и Чехова, и Солженицына, и многих других).
Те из нас, кто преподает обществознание и право, учат детей, что они живут в правовом государстве и основной закон его – Конституция. Но когда дети вырастают и заканчивают школу, они обнаруживают, что за плакат, где процитирована статья из Конституции, могут задержать, арестовать и судить, что российский флаг сотрудник правоохранительных органов может сломать и бросить в грязь — и это будет называться защитой конституционного строя.
Постоянно работая с историческими документами и отечественной литературой, мы хорошо знаем, что курс на раскол общества исторически обречен. Физикам отлично известно, что заваривание кипящего котла неминуемо приводит к его взрыву; историки и литераторы знают, к чему привел исторический курс на заваривание котла. Никому из нас не хочется жить в обществе, глубоко расколотом на две половины, которые не могут договориться друг с другом; никто из нас не хочет повторения ситуации, в которой трещина проходит по семьям, а брат восстает на брата. Мы глубоко убеждены, что единство и сплочение общества, о котором так много говорится в последние годы, возможны только на основании равенства всех перед законом, уважения к человеку и к закону, строгого соблюдения прав человека и Конституции страны.
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Свободу Павлу Устинову. И нет, не потому что он он актёр, а потому что видео его задержания можно посмотреть в свободном доступе в интернете и понять почему. Многие упрёки из разряда «почему вы защищаете только своих»- справедливы. Я тоже считаю, что абсолютно все люди должны защищать абсолютно всех людей перед лицом несправедливости, которой вокруг всё больше и больше. Но научиться стоять за своих- это шаг на пути к «стоять за всех». Ведь не умеем же даже этого. Психология другая. Давно наплевали и на права на свои, и на законность, и на свободу слова, и на прозрачные справедливые суды. Поэтому так и живём. Но учимся вот. #свободупавлуустинову
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Павла Устинова вчера приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Павел Устинов ждал друга у метро Пушкинская, разговаривал по телефону, на Павла налетело несколько Росгвардейцев и грубо задержали его (все это есть на видеозаписях в интернете), один из росгвардейцев сказал что Павел вывихнул ему плечо, а вчера судья судья огласил реальный срок. Давайте теперь мы будем говорить об этом! Давайте спасём парня которому ломают жизнь ни за что! #свободупавлуустинову #ямыпавелустинов
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