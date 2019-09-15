В России пекарни обогнали фастфуд и стали лидировать по росту расходов клиентов

Пекарни стали лидерами по росту расходов клиентов на российском рынке: посетители все чаще предпочитают купить булочку или пирожок в пекарне, чем, например, бургер в ресторане быстрого питания. Об этом со ссылкой на исследование NPD Group пишет «Коммерсант».

Согласно данным исследования за последний год, расходы россиян в пекарнях выросли на 54%. Для сравнения – в 2017-2018 годах этот показатель был равен 5%. Анализ рынка общепита проводился в восьми регионах: Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону и Самаре. В то же время траты на фастфуд увеличились за год только на 16%.

Эксперты отмечают, что современные пекарни набирают популярность, поскольку в этих заведениях предоставляют широкий выбор выпечки, сэндвичей, а также чая и кофе – и все по доступным ценам. Кроме того, продукция приготовлена заранее и клиентам не приходится ждать свой заказ, как в ресторане или в кафе.