В России пекарни обогнали фастфуд и стали лидировать по росту расходов клиентов
Пекарни стали лидерами по росту расходов клиентов на российском рынке: посетители все чаще предпочитают купить булочку или пирожок в пекарне, чем, например, бургер в ресторане быстрого питания. Об этом со ссылкой на исследование NPD Group пишет «Коммерсант».
Согласно данным исследования за последний год, расходы россиян в пекарнях выросли на 54%. Для сравнения – в 2017-2018 годах этот показатель был равен 5%. Анализ рынка общепита проводился в восьми регионах: Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону и Самаре. В то же время траты на фастфуд увеличились за год только на 16%.
Эксперты отмечают, что современные пекарни набирают популярность, поскольку в этих заведениях предоставляют широкий выбор выпечки, сэндвичей, а также чая и кофе – и все по доступным ценам. Кроме того, продукция приготовлена заранее и клиентам не приходится ждать свой заказ, как в ресторане или в кафе.
Тренд на пекарни возник не только в России, но и в Европе: в Испании и Великобритании спрос на них за год вырос на 5,4% и 6,2% соответственно.
Напомним, что ранее аналитики выяснили, что россияне стали меньше тратить деньги на походы в театр, музеи и концерты в выходные дни. Они изучили траты по кредитным картам на развлечения в первом полугодии 2019 года и сравнили эти данные с аналогичным периодом прошлого года. Так, средний чек одной операции в категории «кино» за год снизился на 2,4%, в категории «спорт» – на 8,5%, в категории «театры, музеи и концерты» – на 18,5%.
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