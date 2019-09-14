В ПФР рассказали о причинах, влияющих на размер пенсионных выплат

В Пенсионном фонде России рассказали о причинах, из-за которых пенсионные выплаты могут уменьшиться. Об этом сообщает «Российская газета».

Главным фактором, влияющим на размер пенсии, называют переезд в другой город, поскольку в таком случае региональный коэффициент, учитывающийся при расчете суммы, изменится. Данную проблему предлагают решить так: при возможности сохранить регистрацию в том населенном пункте, где платили больше. Еще одним фактором может быть неоплаченная квартплата или штраф. Как рассказали в ПФР, задолженность спишут из пенсии до полного погашения.