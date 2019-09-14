В ПФР рассказали о причинах, влияющих на размер пенсионных выплат
В Пенсионном фонде России рассказали о причинах, из-за которых пенсионные выплаты могут уменьшиться. Об этом сообщает «Российская газета».
Главным фактором, влияющим на размер пенсии, называют переезд в другой город, поскольку в таком случае региональный коэффициент, учитывающийся при расчете суммы, изменится. Данную проблему предлагают решить так: при возможности сохранить регистрацию в том населенном пункте, где платили больше. Еще одним фактором может быть неоплаченная квартплата или штраф. Как рассказали в ПФР, задолженность спишут из пенсии до полного погашения.
В ведомстве также рассказали, что из пенсии могут взыскать излишне выплаченную сумму. Например, переплата может произойти, если пенсионер своевременно не проинформировал о важных обстоятельствах, от которых зависит размер пенсии. При этом удержания не могут превышать 20 процентов установленной пенсии. В случае переплаты необходимо обратиться в клиентскую службу или управление ПФР и подать заявление о добровольном возмещении излишне полученных сумм пенсии.
Напомним, что ранее Минтруд назвал количество работающих пенсионеров в России. Оказалось, что за прошедшие пять лет доля россиян старше трудоспособного возраста в численности занятых увеличилась с 8,5 до 9,6%.Кроме того, Министерство Труда утвердило прожиточный минимум на душу населения за второй квартал в размере 11 185 рублей. Так, для трудоспособного населения прожиточный минимум будет равен 12 130 рублям, для пенсионеров — 9236 рублям, а для детей — 11 004 рублям.
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