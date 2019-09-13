В правительстве России назвали невозможной отмену восьмичасового рабочего дня. Он был установлен декретов Совета народных комиссаров Российской советской республики в 1917 года и попадает в перечень подлежащих отмене, однако отказ от документа не приведет к конкретным изменениям.

«У нас восьмичасовой рабочей день установлен Трудовым кодексом... Даже если мы захотим отменить восьмичасовой рабочий день, мы не в праве этого сделать, у нас нет компетенции», — заявил вице-премьер и глава аппарата правительства Константин Чуйченко.

В феврале 2019 года президент России Владимир Путин предложил прекратить действие нормативных актов, установленных в период СССР и РСФСР и ставших устаревшими, сохранив лишь те, которые отвечают современными требованиям. Провести реформу необходимо к 1 января 2021 года — все действовавшие ранее требования, которые не будут одобрены или заменены, автоматически утратят свою силу.

Напомним, 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев предсказал переход с «пятидневки» на четырехдневную рабочую неделю. По его мнению, к переменам ведет технологический прогресс и перестройка мировой экономики. Депутаты Государственной думы готовы приступить к разработке законопроекта о сокращении рабочей недели уже в сентябре.

Позже социологи провели опрос и выяснили отношение россиян к данной идее — положительно относятся к переходу на «четырехдневку» всего 29% респондентов. Отрицательной стороной сокращения рабочей недели прежде всего называют снижение заработной платы. При этом политологи предположили, что Петербург может стать первым городом России с четырехдневной рабочей неделей — во многом благодаря развитой экономике.