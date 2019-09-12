Минздрав изменит порядок закупки жизненно важных лекарств из-за срывов аукционов

Министерство здравоохранения изменит порядок закупки жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в России. Решение было принято после того, как в 2019 году сорвались тендеры на поставки инсулина, вакцины от бешенства и других лекарств — всего количество несостоявшихся аукционов за первую половину года составило более 60,8 тысяч .

Количество несостоявшихся аукционов возросло из-за приказа Минздрава об определении НМЦК — начальной максимальной цены контракта. Документ обязал заказчиков поставок рассчитывать начальную стоимость, основываясь на данных «Единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов для медицинского применения» — выигрывает аукцион тот, кто предложил поставку по минимальной цене.

«Проблема была в слишком мелком ценовом шаге вверх в случае несостоявшегося тендера. И зачастую даже это повышение ни к чему не приводило. В результате терялось время до следующего шага», — говорят эксперты в фармакологической отрасли. Теперь, помимо начальной максимальной цены, будет устанавливаться и начальная стоимость единицы товара. Кроме того, стоимость аукциона будет существенно увеличиваться при повторном объявлении — если первый конкурс не состоялся.

Напомним, в августе стало известно, что 60,8 тысяч государственных тендеров на закупку лекарств в первой половине 2019 года в России не состоялись. Это количество — четверть от всех подобных аукционов. Так, подавляющее большинство сорвавшихся закупок были региональными, а среди федеральных — касались поставки одного из главных препаратов в лечении ВИЧ. По оценкам экспертов, запасы лекарства подходят к концу. Ранее благодаря снижению стоимости лечения Министерству здравоохранения удавалось обеспечить большее количество людей препаратами, теперь финансирование придется увеличить.