Опубликовано независимое волонтерское исследование о жизни людей в психоневрологических интернатах с информационной поддержкой первого в России центра комплексной поддержки взрослых людей с аутизмом. Исходя из исследования, проведенного независимыми волонтерами совместно с сотрудниками центра, 20% постояльцев — молодые люди 18-25 лет, которые попадают в учреждения преимущественно из домов-интернатов, куда, в свою очередь, попадают дети с «тяжелыми» диагнозами из обычных детских домов.

Сироты попадают в психоневрологические интернаты не из-за умственной отсталости, а по причине педагогической запущенности. «Нам известны десятки случаев, когда детям в детдоме ставят диагноз «олигофрения» на психолого-медико-педагогической комиссии, поскольку они не могут ответить ни на один вопрос в тесте: они просто не умеют читать», — рассказывает президент Гражданской комиссии по правам человека в области психиатрии Татьяна Мальчикова.

По словам авторов исследования, в отношении каждого поступающего в психоневрологические интернаты человека администрация учреждения «инициирует процесс лишения его дееспособности». «Причина заключается в конфликте интересов: во-первых, общий бюджет интерната напрямую зависит от количества проживающих, во-вторых, чем больше подопечных, тем больше средств интернат получает от каждого из них, в-третьих, опекун распоряжается не только пенсией недееспособных людей, но и всем их имуществом вообще», — говорят в центре. Согласно статистике, по каждому интернату таких проживающих — 70%.

По заявлению Минтруда, количество психоневрологических интернатов в России снижается — благодаря реформе системы в пользу сопровождаемого проживания. Однако с выводами не соглашаются авторы исследования. «Несмотря на успешные проекты, существующие в 39 регионах страны, и сопоставимую стоимость проживания при высоком качестве жизни, интернаты продолжают строиться. Всего с 2016 года, с момента, когда Министерство труда заявило о намерении реформировать систему, было построено 5 новых интернатов — из них 3 в 2018 году», — резюмируют они.

Главная цель исследования о жизни людей в психоневрологических интернатах — подробно рассказать о том, как функционируют так называемые «психушки», как люди живут в них и почему сопровождаемое проживание не только эффективнее, но и дешевле. По данным благотворительной организации «Центр лечебной педагогики», в среднем затраты на жизнь в квартире сопровождаемого проживания в четырех разных регионах оказались ниже, чем стоимость содержания человека в ПНИ. Прочитать полные материалы об исследовании, а также поддержать центр «Антон тут рядом» можно по ссылке.