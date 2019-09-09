Электронные паспорта обеспечат безопасность россиян и снизят уровень мошенничества

Пилотный проект по выдаче электронных паспортов стартует уже в 2020 году, первыми обладателями которых станут жители Москвы. Документ нового образца будет состоять из двух компонентов — карты с чипом и приложения на смартфоне с iOS, Android или российской операционной платформы «Аврора». После скачивания приложения необходимо пройти аутентификацию, получить коды и синхронизировать его с порталом госуслуг.

«Эксперимент, скорее всего, распространим на услуги, где нет юридически значимых трансакций. Например, при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение. Приложение будет на российской криптографии. В целом работать это будет примерно так, как работает сейчас оплата товаров и услуг с помощью NFC (технологией беспроводной передачи данных, — прим. ред.), — рассказал Акимов.

Система также сможет контролировать и в случае необходимости блокировать продажу алкоголя в состоянии сильного алкогольного опьянения или находящимся за рулем. Для этого будут установлены специальные считывающие устройства — «тачскрины для считывания отпечатков, либо с технологией распознавания лиц, что законодательно очень непросто». Акимов также добавил, что подобная система с технологией распознавания лиц водителей может стать обязательной в ближайшее время.

Напомним, ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения узнал у россиян их отношение к идее введения электронных паспортов в стране. 59% опрошенных не готовы поменять бумажные документы на электронные. Основной недостаток электронного паспорта россияне видят в его ненадежности — так ответили 22% респондентов. Еще 8% опасаются возможных сбоев в системе и базе данных.