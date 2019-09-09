Несовершеннолетним россиянам разрешат самостоятельно управлять автомобилем
МВД России подготовило поправки в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», согласно которым несовершеннолетним водителям разрешат самостоятельно управлять автомобилем. С одним «но»: в сопровождении опытного водителя.
Условия такого управления, в том числе требования к сопровождающему, предлагается определить Правительству Российской Федерации. Допустить несовершеннолетнего до вождения предполагается в случае, если он прошел обучение в автошколе и успешно сдал экзамены Госавтоинспекции.
Также законодательно устанавливается запрет на допуск к сдаче экзаменов и выдаче водительских прав лицу, ранее привлекавшемуся к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения или отказавшемуся от от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Изменения коснутся и водителей грузового и пассажирского транспорта — допускать их к управлению планируют только при наличии стажа вождения транспортом категории «В». Также предполагается разрешить водить автобусы (категория «D») лицам старше 24 лет и грузовики (категория «С») — по достижении 21 года.
Поправки в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» призваны «усовершенствовать механизм допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении». В настоящий момент законопроект проходит оценку на портале правовых актов.
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